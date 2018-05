Vital Heynen: Mieliśmy mecz po kontrolą

"Jestem zadowolony z wygranej. Cieszę się, bo mieliśmy mecz pod kontrolą" - powiedział PAP trener polskich siatkarzy Vital Heynen po wygranej w Katowicach z Koreą Południową 3:0 na inaugurację Ligi Narodów. Belg zadebiutował w piątek w roli selekcjonera Polaków.

"Kilku zawodników zagrało dziś lepiej niż w ostatnich sparingach z Kanadą, choć oczywiście Korea to inny rywal. Być może po tym spotkaniu będziemy liderem Ligi Narodów" - dodał z uśmiechem trener.



Podkreślił, że poza początkiem pierwszego seta jego zespół dominował na boisku.



"Zawsze jest ważne, by pokonać przeciwnika, z którym powinno się wygrać. Kontrolowaliśmy grę, w obronie było OK" - dodał Belg i zaznaczył, że nigdy jeszcze nie przegrał z koreańskim zespolem.



W sobotę biało-czerwoni zagrają w Krakowie z Rosją, a w niedzielę z Kanadą.



Zadowolony był też atakujący reprezentacji Dawid Konarski.



"Zagraliśmy dobre spotkanie, wygraliśmy i kontrolowaliśmy grę. Cieszę się ze zwycięstwa, zwłaszcza, że to pierwszy mecz w tegorocznej Lidze Narodów. W sobotę pewnie możemy się spodziewać innego zestawienia" - powiedział zawodnik Jastrzębskiego Węgla.



Zaznaczył, że w porównaniu ze sparingami z Kanadą Polacy dużo lepiej zagrywali.



"Zdajemy sobie sprawę, że chcąc być zespołem walczącym o wysokie cele, musimy ten element poprawić. I myślę, że z każdym kolejnym treningiem i meczem będzie lepiej" - ocenił Konarski.