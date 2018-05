Vital Heynen podał skład reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów

Trener reprezentacji Polski Vital Heynen w poniedziałek podał skład Biało-Czerwonych na Siatkarską Ligę Narodów 2018. Lista zawiera 21 nazwisk siatkarzy, którzy przez pięć tygodni będą reprezentować Polskę w fazie interkontynentalnej. W rezerwie pozostaje pięciu siatkarzy, których selekcjoner może wezwać do gry w razie kontuzji podstawowego gracza. Wśród powołanych jest m.in. kontuzjowany libero Damian Wojtaszek.

Selekcjoner nie dokonał w składzie Biało-Czerwonych znaczących zmian, a wobec Damiana Wojtaszka - poważnie kontuzjowanego libero, którego zabraknie na początku sezonu - wykonał piękny gest, powołując go do składu mimo urazu i konieczności operacji.



W składzie zobaczymy sporo nowych twarzy, bo selekcjoner odważnie zdecydował się postawić na naszych złotych juniorów. Szansę debiutu dostaną Bartosz Kwolek, Tomasz Fornal, Jan Nowakowski, Norbert Huber czy Kacper Piechocki. Tak samo Damian Schulz, jeden z najlepszych siatkarzy PlusLigi w minionym sezonie, który znalazł się w gronie pięciu powołanych atakujących.



- Jestem bardzo zadowolony z pracy wykonanej przez zawodników podczas tych kilku dni zgrupowania w Spale. Krótki czas do startu w Lidze Narodów nie pozwala na eksperymenty, ale zapewniam, że obserwuję i obserwować będę wszystkich powołanych na ten sezon. W porównaniu do pierwotnego planu jest zmiana wynikająca z kontuzji Damiana Wojtaszka. Mam jednak nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i będzie mógł jeszcze być z nami w tym sezonie - powiedział Vital Heynen, trener kadry narodowej mężczyzn.



Skład na tegoroczna Siatkarską Ligę Narodów Mężczyzn, zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) zawiera 21 nazwisk. Jednak zgodnie z regulacjami FIVB, w razie potrzeb medycznych selekcjoner będzie mógł korzystać z pełnej listy 26 zawodników. Stąd w rezerwie pozostaje również pięciu kadrowiczów, którzy będą objęci systemem treningowym i ewentualnie startowym w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów.



W przygotowaniach kadry do kolejnych imprez sezonu uczestniczyć będą także rozgrywający Łukasz Kozub (MKS Będzin) oraz libero Mateusz Masłowski (Asseco Resovia Rzeszów).



Spotkania reprezentacji siatkarzy w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów poprzedzą mecze towarzyskie z reprezentacją Kanady w Katowicach (19 maja) i Opolu (21 maja).



Skład reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów:



rozgrywający: Fabian Drzyzga (Olympiakos Pireus), Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów), Marcin Janusz (PGE Skra Bełchatów), Marcin Komenda (GKS Katowice)

atakujący: Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel), Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi Ankara), Damian Schulz (Trefl Gdańsk)

przyjmujący: Michał Kubiak (Panasonic Panthers), Aleksander Śliwka (Asseco Resovia Rzeszów), Bartosz Kwolek (Onico Warszawa), Mateusz Mika (Trefl Gdańsk), Bartosz Bednorz (PGE Skra Bełchatów), Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom), Artur Szalpuk (Trefl Gdańsk)

środkowi: Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Jakub Kochanowski (PGE Skra Bełchatów), Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jan Nowakowski (Onico Warszawa), Norbert Huber (Cerrad Czarni Radom)

libero: Michał Żurek (Indykpol AZS Olsztyn), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Kacper Piechocki (PGE Skra Bełchatów), Damian Wojtaszek (Onico Warszawa)



Sztab reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów:



Vital Heynen - pierwszy trener

Michał Mieszko Gogol - asystent trenera

Sebastian Pawlik - asystent trenera

Paweł Woicki - drugi asystent trenera

Jakub Gniado - trener przygotowania fizycznego

Fons Vranken - trener przygotowania fizycznego

Jan Sokal - lekarz prowadzący

Krzysztof Zając - lekarz

Wiesław Maroń - lekarz

Sebastian Żabierek - lekarz

Tomasz Pieczko - fizjoterapeuta

Mateusz Kowalik - fizjoterapeuta

Robert Kaźmierczak - statystyk

Andrzej Wołkowycki - kierownik zaopatrzenia

Mariusz Szyszko - dyrektor reprezentacji i rzecznik prasowy

Hubert Tomaszewski - menedżer reprezentacji Polski



