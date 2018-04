Vital Heynen podał skład reprezentacji Polski siatkarzy

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał skład 26-osobowej kadry na nowy sezon, w którym najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata. We Włoszech i Bułgarii "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu. Powołania otrzymali zawodnicy doskonale znani z występów w koszulce z orłem na piersi m.in. Michał Kubiak czy Bartosz Kurek. Nie brakuje jednak nowych twarzy jak choćby Damian Schulz, Norbert Huber, Jan Nowakowski czy Michał Żurek.

Schulz jest wyróżniającym się zawodnikiem Trefla Gdańsk w tym sezonie PlusLigi. Ze swoim zespołem jest w półfinale, w którym zmierzy się z PGE Skrą Bełchatów. Niespełna 20-letni Huber mistrz świata juniorów z ubiegłego roku i mistrz Europy juniorów z 2016 roku. Jan Nowakowski był już powoływany do kadry B. Teraz będzie miał okazję na treningi, a może nawet debiut w pierwszej reprezentacji. Nową twarzą jest libero Michał Żurek, które czeka ciężka rywalizacja z Pawłem Zatorskim, Damianem Wojtaszkiem i Kacprem Piechockim.



Po dłuższej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi do kadry wracają przyjmujący Mateusz Mika i środkowy Piotr Nowakowski.



Heynen został trenerem "Biało-Czerwonych" na początku lutego. W finałowym etapie wyboru selekcjonera pokonał Andrzeja Kowala i Piotra Gruszkę. - Przeważyło międzynarodowe doświadczenie - argumentował prezes PZPS Jacek Kasprzyk.



48-letni szkoleniowiec zadebiutuje na ławce Orłów za miesiąc. 25 maja polscy siatkarze zagrają w katowickim Spodku z Koreą Południową w ramach Ligi Narodów. Te rozgrywki zastąpią Ligę Światową. Później "Biało-Czerwoni" przeniosą się do Krakowa, gdzie w Tauron Arenie zmierzą się z Rosją (26.05) i Kanadą (27.05). W drugim weekendzie LN podopieczni Heynena wystąpią w Łodzie. Od 1 do 3 czerwca stoczą batalie kolejno z Francją, Chinami i Niemcami. Następnie Polacy udadzą się w długie podróże do Japonii, USA i Australii. - Mamy bardzo ciężki terminarz. To jest "masakra". Trener Heynen wprowadzi rotację zawodników i na każdym turnieju będzie grała inna czternastka - mówił eurosport.interia.pl Kasprzyk.

Liga Narodów będzie jednak przygotowaniem do najważniejszej imprezy sezonu, czyli mistrzostw świata, które od 10 do 30 września odbędą się we Włoszech i Bułgarii. Polacy będą bronić mistrzowskiego tytułu. W fazie grupowej zagramy z Bułgarią, Iranem, Kubą, Finlandią i Portoryko.

- Na mistrzostwach świata drużyna ma zająć miejsce w czołowej szóstce. Przede wszystkim oczekuję poprawy jakości gry. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja prezentowała radosną siatkówkę, z wolą walki i zwycięstwa. To, co cechowało drużynę podczas mistrzostw świata w 2014 roku. Żebyśmy wrócili do takiego grania. Uważam, że nowy trener jest w stanie te oczekiwania spełnić - podkreślił prezes PZPS.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy:

rozgrywający

Fabian Drzyzga (Olympiacos)

Marcin Janusz (PGE Skra Bełchatów)

Marcin Komenda (GKS Katowcie)

Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów)



przyjmujący

Bartosz Bednorz (PGE Skra Bełchatów)

Tomasz Fornal (Cerrad Czarni Radom)

Michał Kubiak (Beijing Volleyball)

Bartosz Kwolek (Onico Warszawa)

Mateusz Mika (Trefl Gdańsk)

Aleksander Śliwka (Asseco Resovia)

Artur Szalpuk (Trefl Gdańsk)



atakujący

Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin)

Dawid Konarski (Ziraat Bankasi)

Bartosz Kurek (Ziraat Bankasi)

Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel)

Damian Schulz (Trefl Gdańsk)



środkowi

Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Norbert Huber (Cerrad Czarni Radom)

Jakub Kochanowski (Indykpol AZS Olsztyn)

Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów)

Jan Nowakowski (Onico Warszawa)

Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk)



libero

Kacper Piechocki (PGE Skra Bełchatów)

Damian Wojtaszek (Onico Warszawa)

Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Michał Żurek (Indykpol AZS Olsztyn)



