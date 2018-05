​Vital Heynen wybrał skład reprezentacji Polski na turniej w Katowicach i Krakowie

Vital Heynen, selekcjoner reprezentacji Polski, podał w poniedziałek 14-osobowy skład mistrzów świata na pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w Katowicach i Krakowie (25-27 maja). Na ostatniej prostej z ekipy odpadł jedynie Bartosz Kurek, który będzie trenował i czekał na swoją szansę w kolejnych tygodniach. Od piątku Biało-Czerwoni przed własną publicznością stawią czoła Korei Południowej, Kanadzie i Rosji.

Selekcjoner Biało-Czerwonych nie zdecydował się postawić na wybranych do szerokiego składu Marcina Janusza (zastąpił go Fabian Drzyzga), Bartosza Kwolka, Macieja Muzaja, Michała Żurka, Mateusza Bieńka i Mateusza Mikę, którzy będą próbowani w kolejnych odsłonach cyklu. Dwóch ostatnich nie jest jeszcze w pełni sił po sezonie klubowym, Mika przeszedł we Włoszech zabieg i dochodzi dopiero do dyspozycji meczowej. W sparingach z Kanadą, które były próbą generalną przed startem SLN, Polacy najpierw przegrali w Katowicach (1:3), by odegrać się na rywalach w Opolu (3:2). W drugim meczu reprezentacja momentami grała na wysokim poziomie.



We wtorek, dosłownie na ostatniej prostej przed pierwszym turniejem SLN, selekcjoner skreślił Bartosza Kurka. Atakujący dopiero dochodzi do wysokiej dyspozycji i dostanie szansę w kolejnych tygodniach rywalizacji. Heynen i tak skorzystał z opcji powołania trzech atakujących - poza mistrzem świata Konarskim sprawdzi debiutanta Schulza oraz Kaczmarka, który w kadrze gra od niespełna roku. Biało-Czerwoni trenują w katowickim Spodku i czekają na pierwszy w tym sezonie mecz o punkty. W piątek na Śląsku stawią czoła Korei Południowej.



W pierwszym turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów Polacy zagrają kolejno z: Koreą Południową, Rosją i Kanadą. Pierwszy mecz odbędzie się w katowickim Spodku, dwa kolejne w Tauron Arenie Kraków. Wszystkie zaplanowano na godzinę 16:00.



Pierwsza kolejka Siatkarskiej Ligi Narodów 2018:



Rouen (Francja): Francja, Iran, Japonia, Autsralia

Ningbo (Chiny): Chiny, USA, Argnetyna, Bułgaria

Katowice/Kraków (Polska): Polska, Rosja, Kanada, Korea

Kraljevo (Serbia): Serbia, Niemcy, Brazylia, Włochy



Skład reprezentacji Polski na turniej Siatkarskiej Ligi Narodów w Katowiach i Krakowie:



rozgrywający: Grzegorz Łomacz (PGE Skra Bełchatów), Fabian Drzyzga (Lokomotiw Nowosybirsk)

atakujący: Dawid Konarski (Jastrzębski Węgiel), Łukasz Kaczmarek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Damian Schulz (Asseco Resovia Rzeszów)

przyjmujący: Michał Kubiak (Panasonic Panthers), Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Bartosz Bednorz (Azimut Modena), Artur Szalpuk (Trefl Gdańsk)

środkowi: Piotr Nowakowski (Trefl Gdańsk), Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Jakub Kochanowski (PGE Skra Bełchatów)

libero: Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Kacper Piechocki (PGE Skra Bełchatów)



