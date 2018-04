XVI Memoriał Huberta Wagnera. Atrakcje dla kibiców

W piątek o godz. 20.00 rusza sprzedaż pojedynczych wejściówek na XVI Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który od 24 do 26 sierpnia odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorzy szykują dla kibiców liczne niespodzianki.

Do dziś kibice mogli nabywać karnety na ten turniej. "Karnety były ukłonem w stronę kibiców" - mówi wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera Cezary Mróz. "Wiele osób od lat prosiło nas o wprowadzenie takiej formy wejściówek i zainteresowanie było bardzo duże" - podsumowuje.



Organizatorzy XVI Memoriału Huberta Wagnera, szykują atrakcje niespotykane dotąd na siatkarskich widowiskach. "Znakomita współpraca z władzami Krakowa, a także Zarządem Infrastruktury Sportowej pozwoliła nam na spokojne przygotowywanie atrakcji dla miłośników siatkówki, którzy wybiorą się na XVI Memoriał" - nie ukrywa Cezary Mróz. "Kibice, którzy pojawią się w Tauron Arenie Kraków spotkają się z zupełnie nowym wymiarem kibicowania. Chcemy, żeby siatkarscy fani byli częścią widowiska i brali w nim czynny udział. Szykujemy coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Będą nowości, ale też tradycyjnie - najlepsze samochody świata, które poprowadzą najlepsi siatkarze świata. Do tego - element rajdowy. Nie zdradzę szczegółów, ale to zdecydowanie będzie miało związek z największym wymiarem rajdów" - uzupełnia tajemniczo Cezary Mróz.



W XVI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera wystąpią reprezentacje Francji, Kanady, Polski i Rosji. Będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata w Bułgarii i we Włoszech. W ubiegłym roku turniej zakończył się triumfem "Biało-Czerwonych".