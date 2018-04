Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o młodych wilkach w kadrze siatkarzy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Myślę, że młodzi wniosą jakość i konkurencję do kadry, a jak wiadomo, gdy jest konkurencja, to jest też motywacja do jeszcze większej pracy na treningach - powiedział prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen podał skład 26-osobowej kadry na nowy sezon, w którym najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata. We Włoszech i Bułgarii "Biało-Czerwoni" będą bronić tytułu. Powołania otrzymali zawodnicy doskonale znani z występów w koszulce z orłem na piersi m.in. Michał Kubiak czy Bartosz Kurek. Nie brakuje jednak nowych twarzy jak choćby Damian Schulz, Norbert Huber, Jan Nowakowski czy Michał Żurek.