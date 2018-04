Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o Lidze Narodów. Wideo

- Generalnie Liga Narodów różni się od Ligi Światowej znaczkiem. W tym roku mamy ciężko, bo pierwsze dwa weekendy gramy w Polsce, a potem lecimy do Japonii, następnie do Stanów Zjednoczonych, a stamtąd do Australii. Masakra. Dlatego trener Heynen będzie bardzo rotował składem - powiedział prezes PZPS Jacek Kasprzyk o Lidze Narodów. Nowe rozgrywki, które rozpoczną się 25 maja, zastąpiły Ligę Światową.