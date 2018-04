Prezes PZPS Jacek Kasprzyk o siatkarskim terminarzu. Wideo

- Walczymy o to, żeby został zmieniony nie tylko terminarz europejski, ale przede wszystkim światowy. Dążymy do tego, żeby CEV i FIVB się dogadały. Nie może być tak, że startujemy z Ligą Narodów 25 maja, a Final Four Ligi Mistrzów kończy się 13 maja. Kadrowicze mają tylko kilkanaście dni na przygotowania, a zawodnicy muszą też odpocząć - powiedział prezes PZPS Jacek Kasprzyk.