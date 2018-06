Apoloniusz Tajner: Wypożyczymy siatki przeciwwietrzne

- Problem braku na skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince siatek przeciwwietrznych został rozwiązany - poinformował prezes PZN Apoloniusz Tajner. Zostaną one wypożyczone z Austrii. Ich zamontowanie jest warunkiem rozegrania na tym obiekcie zawodów Letniej Grand Prix.

Szef Polskiego Związku Narciarskiego liczy, że uda się znaleźć środki, aby nabyć ten sprzęt na stałe.



"Będziemy starali się namówić na to Centralny Ośrodek Sportu, ministerstwo sportu" - powiedział Tajner na skoczni w Wiśle-Malince.



Nie chciał ujawnić ceny za wynajem siatek, ale koszt ich ewentualnego zakupu to orientacyjnie między 800 tys. a 1 mln zł. Jak przekonuje prezes PZN, to i tak połowa kwoty w porównaniu z montażem od razu stałych urządzeń.



Komitet organizacyjny w połowie maja zatwierdził program inauguracyjnych zawodów Letniej GP w Wiśle. Konkurs drużynowy odbędzie się 21 lipca, zaś dzień później indywidualny; początek obydwu o godz. 17.30.



W 2017 r. w klasyfikacji generalnej Letniej GP najlepszy był Dawid Kubacki, zaś w sezonie 2016 zwyciężył Maciej Kot. Z kolei Adam Małysz triumfował trzykrotnie - w 2001, 2004 i 2006 roku.



Zimowy Puchar Świata 2018/19 również rozpocznie się w Wiśle, w dniach 17-18 listopada.



Tajner potwierdził, że są czynione starania, aby na skoczni im. Adama Małysza rozegrać zawody PŚ także w dniach 12-13 stycznia 2019 r. (z powodu wycofania się Czechów). Pierwotnie FIS zaproponował, aby zmienić termin listopadowych pucharowych zmagań w Wiśle na styczniowy, ale na to nie zgodził się PZN. Decyzja ma zostać ogłoszona w pierwszej połowie lipca. Oczywiście w Polsce w sezonie 2018/19 odbędą się też zawody PŚ w Zakopanem.



Prezes PZN przyjechał do Wisły na podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich "Szukamy Następców Mistrza" - Lotos Cup 2018 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.



"Widać, że wśród rywalizujących w tych zawodach są zawodnicy mający talent jak nasi najlepsi skoczkowie, na przykład Tymoteusz Cienciała, Kacper Jarząbek czy Jasiek Habdas. Ten ostatni w trakcie sezonu miał kontuzję, ale jest niesamowicie utalentowany. Kilku innych nie wymienię teraz, ale widzę jak oni skaczą. Jednak to są skoki narciarskie, cały rozwój ich kariery przed nimi. Zobaczymy jak to się będzie układać" - powiedział Tajner.