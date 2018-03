Apoloniusz Tajner zapowiada przyspieszenie technologiczne

Wszystkich sympatyków skoków narciarskich w Polsce ucieszyła informacja na temat niemal już pewnej dalszej współpracy Stefana Horngachera z naszą kadrą. Zdaniem prezesa PZN Apoloniusza Tajnera, jeśli zostaną wprowadzone w życie nowinki techniczne, których domaga się austriacki szkoleniowiec, to powinniśmy w wyścigu technologicznym wyjść na prowadzenie.

- To, co Horngacher chce zastosować i jest bardzo kosztowne: wdrożenie nowych technologii i nowych pomysłów dotyczących m.in. treningu sprawi, że pod względem nowinek technologicznych będziemy wyprzedzać wszystkich, nawet Niemców – mówił w rozmowie z zapinamypasy.pl prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

Odmowa Horngachera do przyjęcia posady w kadrze Austrii jest właściwie gwarancją kontynuacji jego dalszej pracy z naszymi zawodnikami. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną spełnione jego oczekiwania, co podkreślił Adam Małysz.

- Nie możemy powiedzieć, że Stefan na pewno zostaje z naszą reprezentacją, ponieważ dał swoje wytyczne, które PZN ma spełnić. Jeżeli spełni, wówczas umowa zostanie przedłużona. To jeszcze nic pewnego, ale przeprowadziliśmy dobre rozmowy – komentował dla serwisu skijumping.pl dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

Można było mieć obawy, że 48-latek kierując się względami patriotycznymi, będzie chciał wrócić do rodzinnego kraju i odbudować tamtejsze skoki, które przeżywają w ostatnich latach regres. Nic takiego się nie stało. Przynajmniej na razie. - Nie będę trenerem Austrii - powiedział oficjalnie po konkursie w Lillehammer były skoczek.

Wygląda na to, że Austria była jedynym rywalem Polski w walce o „ojca” obecnych sukcesów „Orłów”. W pozostałych reprezentacjach przodujących obecnie na skoczniach trudno doszukiwać się wymuszonych zmian, ponieważ zarówno Norwegowie, jak i Niemcy spisują się bardzo dobrze. Ich związki mogą być zadowolone z pracy swoich szkoleniowców. Warto w tym miejscu zauważyć, że trzy najlepsze ekipy prowadzą trzej Austriacy.

Alexander Stoeckl jest związany z Norwegami od 2011 roku. Jego obecny kontrakt z tamtejszą federacją obowiązuje do igrzysk w Pekinie za cztery lata i nic nie wskazuje na to, że by ta umowa miała zostać rozwiązana przed czasem.

Werner Schuster prowadzi niemiecką kadrę od 2008 roku i po zakończeniu sezonu 2018/19 planuje zrobić sobie przerwę. Zdaniem dziennika „Sport Bild” Niemcy chętnie widzieliby w roli nowego szkoleniowca właśnie Horngachera. Apoloniusz Tajner z całą pewnością zdaje sobie z tego sprawę i dlatego powinien przygotować dla opiekuna „Orłów” minimum dwuletni kontrakt.

Stefan Horngacher jest związany z naszą reprezentacją od cyklu 2016/17. Umowa Austriaka wygasa z początkiem maja 2018 roku. Oficjalna decyzja na temat przyszłości trenera ma zostać ogłoszona podczas kończących starty zimowe zawodów w Planicy w dniach 23-25 marca.

Przedłużenie kontraktu w tym momencie wydaje się formalnością, ponieważ obie strony są bardzo zadowolone ze współpracy. Nic nie jest jednak pewne. Teraz trudno nawet myśleć o tym, kto mógłby go zastąpić.

Andrzej Beska