Eurosport i TVP podpisały umowę sublicencyjną. Skoki i biegi także w telewizji publicznej

Eurosport i Telewizja Polska podpisały umowę sublicencyjną, na mocy której publiczny nadawca pozyskał prawa do pokazywania na antenach ogólnodostępnych wszystkich zagranicznych konkursów Pucharu Świata i Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, a także wybranych zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich oraz dwóch najbliższych edycji mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Sublicencja nie obejmuje serii kwalifikacyjnych do konkursów skoków. Należący do Discovery Eurosport ma nadal pełne prawa do transmisji powyższych wydarzeń w telewizji płatnej oraz w internecie.

Eurosport, najpopularniejszy kanał sportowy w Polsce, w dalszym ciągu jako jedyna stacja w Polsce ma pełne prawa do pokazania wszystkich konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich wraz z kwalifikacjami, a także wszystkich zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet i mężczyzn. Eurosport posiada również prawa do transmisji w internecie.

Na mocy podpisanej umowy sublicencyjnej Telewizja Polska będzie mogła transmitować na antenach otwartych wszystkie zagraniczne konkursy PŚ w skokach do końca sezonu 2020/2021. Publiczny nadawca będzie mógł także pokazać po 20 wybranych zawodów w biegach narciarskich kobiet i mężczyzn w kolejnych trzech sezonach oraz wybrane konkurencje mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2019 roku w Seefeld i dwa lata później w Oberstdorfie. Umowa sublicencyjna nie obejmuje serii kwalifikacyjnych do następujących wydarzeń rozgrywanych poza Polską: Puchar Świata w skokach narciarskich, Letnia Grand Prix, mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym.

- Jesteśmy zadowoleni z osiągniętego porozumienia. Dzięki współpracy Eurosportu i TVP sukcesy polskich skoczków docierają do jeszcze większej liczby Polaków, dostarczając niezapominanych emocji fanom skoków - powiedział Adam Widomski, dyrektor Eurosportu.

Miniony sezon, zakończony triumfem Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej, a także Turnieju Czterech Skoczni, Willingen Five, Raw Air i Planica 7 był rekordowy dla Eurosportu 1 pod względem oglądalności, bijąc wyniki z sezonu 2016/17.W idzowie kanału od 17 listopada 2017 roku mogli emocjonować się kwalifikacjami i konkursami indywidualnymi oraz drużynowymi.Największym zainteresowaniem cieszyły się transmitowane wyłącznie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze kwalifikacje do konkursów w Trondheim (14.03) i Vikersund (16.03) w ramach Raw Air, które przyciągnęły przed ekrany średnio blisko 1,2 miliona widzów, a w szczytowym momencie aż 1,6 mln, co stanowi najlepszy wynik kanału w tym roku. Obie transmisje należą do pięciu najlepszych w historii stacji.

Już od lipca na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze kwalifikacje i zawody Letniej Grand Prix. Zimowy Puchar Świata wróci na anteny w drugiej połowie listopada. Jak zawsze kwalifikacje i konkursy pokaże Eurosport. Najważniejsze momenty Pucharu Świata, materiały wideo, artykuły i analizy dostępne są także na stronie internetowej eurosport.interia.pl, w aplikacji Eurosportu oraz w mediach społecznościowych kanału.