Finał Pucharu Świata w Planicy. Konkurs dla kibiców skoków narciarskich

Zbliżający się do końca sezon był udany dla "Biało-Czerwonych", a zwłaszcza dla Kamila Stocha. Lider Orłów zgarnął niemal wszystko, co było do wygrania. Stoch w pięknym stylu triumfował w 66. Turnieju Czterech Skoczni. Jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie konkursy tych prestiżowych zawodów. Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu sięgnął po złoto w konkursie indywidualnym na dużej skoczni i brąz w "drużynówce". Do tego dochodzą medale mistrzostw świata w lotach - srebro indywidualnie i brąz w drużynie. Tydzień przed finałem Pucharu Świata zapewniło sobie drugą w karierze Kryształową Kulę. Triumfował w turniejach Willingen Five i Raw Air.



Pytanie konkursowe oczywiście dotyczy naszego mistrza, a brzmi tak: Za co najbardziej cenisz Kamila Stocha?



Odpowiedzi mailowe należy wysłać na adres sport-konkurs@firma.interia.pl z dopiskiem: "Akceptuję regulamin konkursu " Puchar Świata w Planicy " i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."



Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Za zajęcie I miejsca - pakiet składający się z plakatu z wizerunkiem Kamila Stocha i jego autografem, czapki z kolekcji Kamiland oraz breloku Eve-nement

Za zajęcie II-IV miejsca - pakiet składający się ze zdjęcia Kamila Stocha z autografem, zdjęcia Dawida Kubackiego z autografem, zdjęcia Stefana Huli z autografem oraz breloku Eve-nement



Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2018 roku od godziny 12:00 i trwa do 25 marca 2018 roku do godziny 23:59:59.



Nagrody do laureatów wyślemy pocztą.