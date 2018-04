Jakub Janda o czeskich skokach: Jak rywalizacja starej skody z bolidem Formuły 1

Jakub Janda, były znakomity skoczek, a obecnie poseł w czeskim parlamencie, przedstawił fatalny obraz skoków narciarskich w swoim kraju. - Nie jesteśmy w stanie konkurować ze światem. Znajdujemy się daleko za innymi reprezentacjami - powiedział sześciokrotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata w rozmowie z portalem Denik.cz.

Zdjęcie Jakub Janda /Getty Images

W sezonie zimowym 2015/16 Czesi zajęli siódme miejsce w Pucharze Narodów, tuż za Polakami, gromadząc 1881 pkt. W kolejnym roku ponownie zakończyli rywalizację na tej samem pozycji, jednak już z gorszym wynikiem (1029 pkt).

Reklama

Ale w cyklu 2017/18 doszło do katastrofy. W startach PŚ Czesi uzyskali razem zaledwie 95 punktów, co dało dziesiątą lokatę. Tylko trzech reprezentantów kraju punktowało w indywidualnych zawodach. Najwyżej w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu znalazł się Czestmir Kożiszek. Bardzo słabe 48. miejsce nie jest czymś, co 27-letni zawodnik może uznać za swój sukces.

Minionej zimy Czesi spisywali się tragicznie w konkursach drużynowych i tylko raz udało im się zakwalifikować do finałowej ósemki. Kilka startów z powodu fatalnej formy odpuścili. W drużynówce zdobycze punktowe mają zdecydowanie korzystniejszy przelicznik za uzyskane miejsca, co także przyczyniło się do ich kuriozalnie małego wyniku w zespołowym rankingu.

Jakub Janda, za jeden z najważniejszych powodów tak słabych wyników obwinia opóźnienie technologicznie, jakie, w porównaniu do rywali, jest bardzo duże:

- Nie możemy konkurować z najlepszymi ekipami. Jesteśmy wyraźnie w tyle za Norwegami, Niemcami, Polakami i Austriakami. W tych reprezentacjach inwestuje się w skoki znaczniej więcej pieniędzy niż u nas. Przykładem są buty, w których skaczemy. Nie każda para idealnie pasuje. Norwegowie mają specjalistów, którzy dopasowują każdy but pod danego zawodnika. W najlepszych zespołach kombinezony są rozwijane. Pracownicy odpowiedzialni za sprzęt mają więcej możliwości. Brakuje nam specjalistów – wyliczał były skoczek.

- Każdy awans do finałowej trzydziestki jest dla nas sukcesem. Można to porównać do wyścigu starej skody, która chce wyprzedzić bolid Formuły 1. To niewykonalne. Sytuacja uległa pewnej poprawie, jeśli chodzi o narty i kombinezony, ale wciąż jest ograniczona. Naszym największym zmartwieniem jest brak obiektów do trenowania. Skoczkowie z najlepszych ekip po zawodach mogą wrócić do domów, odpocząć, a następnie trenować gdzieś w pobliżu. A nasi zawodnicy? Mogą pójść na siłownię, by w ten sposób nadrabiać deficyt w oddawaniu skoków lub innej formy treningu. Warunki są nieporównywalne – komentował 39-letni dziś poseł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kryształowa Kula trafia w ręce mistrza Stocha Wideo Eurosport

Jakub Janda odwołuje się do osoby Adama Małysza, dzięki któremu polskie skoki, niegdyś daleko w tyle, dziś są na topie: - Polski związek nauczył się marketingu i wykorzystał "Małyszomanię". Dzięki Ministerstwu Sportu i pojawieniu się innych utalentowanych skoczków Polacy mają preferencyjne programy i medale - powiedział.

- Pamiętam, że kiedy byłem na szczycie, zamiast sprawić, by z moich wyników w znaczący sposób korzystali inni zawodnicy z Czech, rzucano mi kłody pod nogi – mówił rozżalony zdobywca Pucharu Świata.

Za jednego z głównych winowajców fatalnej kondycji czeskich skoków, Janda obwinia tamtejszą federację narciarską:

- W poprzednich latach mieliśmy sześć obiektów, na których mogliśmy gościć najlepszych skoczków. Organizator płacił za zakwaterowanie i wyżywienie. Były odpowiednie bonusy pieniężne, dzięki którym można było skupić się tylko na treningu. Dzisiaj została jedna skocznia. Pięć innych jest zaniedbanych, a pieniądze wyparowały. Nikt nie wie, jak obecnie wygląda finansowanie w związku narciarskim. Wszystko owiane jest tajemnicą. Jeden człowiek rządzi wszystkim. To musi się zmienić – dodał na koniec.

W piątek 27 kwietnia w Harrachovie odbędzie się Walne Zgromadzenie Czeskiego Związku Narciarskiego, na którym mają zostać wybrani nowi członkowie zarządu. Swoją kandydaturę na przewodniczącego zgłosił Jakub Janda, który zdecydował o zakończeniu swojej bardzo udanej kariery skoczka narciarskiego w listopadzie 2017 roku.

Powodem było zaangażowanie się w politykę. Czech został posłem z ramienia Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Do jego największych sportowych sukcesów należy zdobycie „Kryształowej Kuli” za wygranie Pucharu Świata w sezonie 2005/06 oraz zwycięstwo ex aequo z Janne Ahonenem Turnieju Czterech Skoczni w tym samym okresie. W 2005 roku zdobył indywidualnie srebrny i brązowy medal mistrzostw świata w Oberstdorfie.

adb