Kamil Stoch wraca do walki o Puchar Świata

Po przerwie na igrzyska olimpijskie w Pjongczangu skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Najbliższe zawody odbędą się w fińskim Lahti. W sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Kamil Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej, ale niewielka przewaga, jaką posiada nad trójką najgroźniejszych rywali, gwarantuje emocje do końca cyklu. W piątek kwalifikacje na żywo w Eurosporcie.

Zdjęcie Daniel Andre Tande, Kamil Stoch i Andreas Wellinger /Getty Images

Do końca sezonu pozostało siedem indywidualnych startów.Trzykrotny mistrz olimpijski ma 43 pkt przewagi nad zajmującym drugą pozycję Niemcem Richardem Freitagiem oraz 127 pkt nad jego rodakiem Andreasem Wellingerem. Szansę na Kryształową Kulę ma również czwarty Daniel Andre Tande. Norweg zgromadził prawie tyle samo punktów co popularny „Wellei”.

Lider Kamil Stoch

Wielka sportowa klasa, kapitalna forma, ogromne doświadczenie, silna psychika, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej – to wszystko działa na korzyść Kamila Stocha. Jednak o końcowe zwycięstwo będzie trudno z uwagi na aż trzech konkurentów. Polak nie ma dobrych wspomnień z ostatnich konkursów poprzedniego sezonu, gdzie przegrał walkę z Austriakiem Stefanem Kraftem. Jak dotąd Stoch Kryształową Kulę za Puchar Świata zdobył raz.

Główny rywal Andreas Wellinger

Sukcesy z Korei Południowej na pewno podbudowały mentalnie niemieckiego sportowca. Ale jego medale to żadna niespodzianka. Przez dwa ostatnie sezony 22-latek aż 18 razy stawał na podium. O bardzo równej i wysokiej formie może też świadczyć drugie miejsce w tegorocznym Turnieju Czterech Skoczni. Niektórych sympatyków skoków dziwi fakt, że mistrz i wicemistrz olimpijski z Pjongczangu ma na koncie tylko trzy pojedyncze zwycięstwa w Pucharze Świata. I choć nie jest on jeszcze typowym dominatorem, jak Stoch, wydaje się, że to Wellinger powinien być głównym przeciwnikiem Polaka w walce o Kryształową Kulę, mimo że traci do niego ponad 100 pkt.

Co zrobi Richard Freitag?

Srebrny medal na igrzyskach, wywalczony z niemiecką drużyną, to dla Richarda Freitaga, jednego z faworytów, duże rozczarowanie. Patrząc realnie - był on właściwie pewny przed rozpoczęciem zawodów. Tylko upadek jednego z kolegów z zespołu mógł odebrać Niemcom podium. Freitag dwukrotnie zajmował dziewiąte miejsca i był w cieniu swojego młodszego kolegi z reprezentacji. Te wyniki na pewno nie podbudowały wicelidera cyklu, który nie jest znany z mocnej psychiki i w decydujących momentach zdarza mu się nie wytrzymywać presji. Trzy zwycięstwa z obecnego sezonu i niewielka strata do Stocha, to dobra pozycja wyjściowa do ataku na pierwszą lokatę. Jednak ostatnie słabsze występy i „gorąca” głowa pozwalają sądzić, że można spodziewać się po nim wszystkiego. Zarówno zdobycia Pucharu Świata, jak i spadku na czwarte miejsce.

Mamuci bonus Tandego

Daniel Andre Tande poza złotem w drużynie w Pjongczangu także może czuć pewien niedosyt. Miejsca bardzo blisko podium w dwóch innych próbach świadczą o wysokiej sportowej klasie Norwega. Mistrz świata w lotach ma dużą szansę włączyć się do rywalizacji o „pudło” w klasyfikacji generalnej PŚ. Z pozostałych siedmiu konkursów indywidualnych, trzy zostaną rozegrane na obiektach mamucich. To dla niego spory bonus. Z całą pewnością Tande będzie upatrywał w nich szans na dużą zdobycz punktową.

Najbliższe zawody

W Finlandii wystąpi szóstka Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot oraz Jakub Wolny. Zmagania podczas nadchodzącego weekendu na dużej skoczni w Lahti poprzedzą kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Początek kwalifikacji w Lahti w piątek o godz. 18.00. Bezpośrednia relacja w Eurosport 1.

Andrzej Beska