PŚ skokach. Stefan Hula: Piotrek walczył, to najważniejsze

Stefan Hula podczas zawodów w Planicy poprawiał się ze startu na start. Dzisiaj skoczył 231 i 229 metrów, w obu przypadkach dalej niż rekord życiowy, który od wczoraj wynosił 228 metrów.

To jednak nie wystarczyło w sobotnim konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach do stanięcia przez "Biało-Czerwonych" na podium. Polacy zajęli czwarte miejsce, ustępując trzeciej Słowenii o cztery punkty.



- Szkoda, bo brakło minimalnie do "pudła", ale takie są skoki. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. Walczyliśmy, daliśmy z siebie wszystko, piękne skoki Kamila, mój pierwszy był bardzo dobry, drugi trochę słabszy. Piotrek nie czuł się najlepiej na tej skoczni, ale walczył, to najważniejsze - powiedział Hula.

Stoch skoczył 248,5 i 244,5 metry i to w obu seriach były najdłuższe skoki. Z kolei Żyła osiągnął tylko 211 i 207 metrów.



Tak więc dopiero po raz drugi w tym sezonie Polacy oglądali ceremonię po zakończeniu z boku. Świadczy to o dobrej pracy Stefana Horngachera, który prowadzi naszą kadrę od sezonu 2016/17.



- Stefan jest świetnym fachowcem i poukładanym trenerem, więc wszystko jest dobrze zorganizowane. Dzisiaj poza podium, ale widać tak musiało być - mówił Hula.



W sobotę w Planicy, jak zwykle w tym sezonie, triumfowali Norwegowie, którzy z 6927 punktami są już pewni triumfu w Pucharze Narodów. Czwórka: Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson i Johann Andre Forfang zgromadziła 1620,2 pkt, wyprzedzając drugich Niemców o 137,3 pkt.



Dla gospodarzy największą radością było jednak trzecie miejsce reprezentacji Słowenii. Dzisiaj pod Letalnicą zgromadziło się, jak podali organizatorzy, 20 000 kibiców, z czego zdecydowaną większość tworzyli Słoweńcy i Polacy. Pierwsi byli zadowoleni, drudzy trochę mniej.



Słowenia straciła do Norwegii 145,7 pkt, a Polacy 149,7.



W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej konkursu najlepszy okazał się Tande (243,5 m i 241,5 m) - 427,3 pkt, który wyprzedził Johanssona (240,5 m i 241 m) - 420,4 i Słoweńca Domena Prevca (237 m i 237,5 m) - 412,4. Czwarty był Stoch - 410,6.



Z Planicy Paweł Pieprzyca





PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1343 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1030 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 801 6. Robert Johansson (Norwegia) 790 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Dawid Kubacki (Polska) 623 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 620 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 577 ... 13. Stefan Hula

(Polska) 411 14. Piotr Żyła (Polska) 399 21. Maciej Kot (Polska) 249 36. Jakub Wolny (Polska) 71 73. Tomasz Pilch (Polska) 1