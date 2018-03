PŚ w skokach. Apoloniusz Tajner: Bardzo spodobała mi się postawa Horngachera

- Stefan Horngacher zostaje z nami jeszcze przez rok z opcją przedłużenia. Prosił o taką umowę ze względu na strategię rodzinną - powiedział w Planicy Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

- Wczoraj przekazał mi, że zdecydowali wspólnie z żoną, aby zgodzić się na roczny kontrakt - dodał Tajner. Austriacki trener pracuje z polską kadrą skoczków od sezonu 2016/17.



Jak doszło do porozumienia w tej sprawie?



- W Pjongczangu omówiliśmy wspólnie z Adamem Małyszem i Stefanem to, co będzie potrzebował i od czego uzależniał kontynuację pracy z naszymi zawodnikami. Były to pomysły bardzo innowacyjne, związane przede wszystkim ze wzmocnieniem technologicznym całego procesu treningowego. Oczywiście, także z finansami. Musieliśmy mieć czas na zasygnalizowanie tego Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz naszym sponsorom. Nie było to coś nie do zrealizowania, więc po odpowiednim rozpoznaniu tematu, Horngacher będzie miał te wszystkie pomysły zabezpieczone, a to gwarantuje dalszy rozwój i utrzymanie tej grupy na wysokim poziomie - tłumaczył Tajner.

- Bardzo spodobała mi się jego postawa w Pjongczangu, kiedy przyniósł na kartce kilka punktów, które chciał, aby zostały zrealizowane. Pierwszym było jego wynagrodzenie, ale od razu powiedział, żebyśmy o tym nie rozmawiali, bo się dogadamy. I rzeczywiście, już na samym końcu tej rozmowy, ustaliliśmy warunki finansowe - 25 procent więcej niż dotychczas, ale to ma się nijak do innych sportów, choć Stefan zarabia na europejskim poziomie - stwierdził prezes PZN-u.

Jak prezes ocenia zakończony właśnie sezon?

- Był rewelacyjny, biorąc pod uwagę dominację Kamila Stocha, który wygrał dziewięć konkursów oraz klasyfikację generalną, jak i wyniki zespołowe, jakich jeszcze nigdy nie mieliśmy. Tyle medali - i w lotach narciarskich, i na igrzyskach olimpijskich, wiele historycznych rzeczy się zdarzyło, o niektórych można zapomnieć, bo tyle się podziało - mówił Tajner.

I to wszystko zakończyło się sukcesem w Planicy. - Jestem przede wszystkim zadowolony z sukcesu Kamila, który był dominatorem tego sezonu, ale i całego zespołu. Jak również z tego, że mamy perspektywy rozwoju, dużo bardzo zdolnej młodzieży - zakończył.



Z Planicy Paweł Pieprzyca

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1443 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1070 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 985 4. Stefan Kraft (Austria) 881 5. Robert Johansson (Norwegia) 840 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 828 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Andreas Stjernen (Norwegia) 665 9. Dawid Kubacki (Polska) 633 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 597 ... 13. Stefan Hula

(Polska) 431 16. Piotr Żyła (Polska) 403 21. Maciej Kot (Polska) 261 36. Jakub Wolny (Polska) 73 73. Tomasz Pilch (Polska) 1