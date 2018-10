PŚ w skokach. Austriacy podali skład kadry na zawody w Wiśle

Za miesiąc wystartuje nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Inauguracja nastąpi w Wiśle-Malince. Wiemy już w jakim składzie do Polski przyjadą Austriacy.

Nowy trener austriackich skoczków Andreas Felder podjął decyzję po mistrzostwach kraju, które odbyły się w ubiegłym tygodniu na dużej skoczni w Bischofshofen i na normalnej skoczni w Hinzenbach. Niespodzianką jest obecność w kadrze 22-letniego Philippa Aschenwalda. Tyrolczyk bardzo dobrze prezentował się w Pucharze Kontynentalnym na igielicie i dzięki temu wskoczył do reprezentacji kosztem doświadczonego Andreasa Koflera.



"Philipp w ostatnich miesiącach dokonał więcej niż oczekiwaliśmy, a do tego wywalczył dla nas dodatkowe miejsce w Pucharze Świata" tłumaczył Felder swoją decyzję na oficjalnej stronie Austriackiego Związku Narciarskiego. Trener poinformował również, że wkrtóce jego podopieczni oddadzą pierwsze skoki na torach lodowych w Innsbrucku, a następnie udadzą się do szwedzkiego Falun, gdzie liczą na pierwsze próby na śniegu.



W ubiegłym sezonie Austriacy nie błyszczeli. Honoru narciarskiej potęgi bronił Stefan Kraft, który zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. "Kryształowa Kula" trafiła do rąk Kamila Stocha.



Skład kadry Austrii na PŚ w Wiśle: Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayboeck Daniel Huber, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer

Program PŚ w Wiśle:

Piątek, 16.11.2018



11:00 - Odprawa techniczna



16:00 - Oficjalny trening



18:00 - Kwalifikacje



Sobota, 17.11.2018



15:00 - Seria próbna



16:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego



Niedziela, 18.11.2018



14:00 - Seria próbna



15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego