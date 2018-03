PŚ w skokach. Dawid Kubacki przed szansą na historyczne osiągnięcie

W cieniu fantastycznych skoków Kamila Stocha, Dawid Kubacki zmierza po swój najlepszy wynik w karierze w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Drugi obecnie skoczek polskiej kadry jest w świetnej formie i ma duże szanse na poprawienie dziesiątej pozycji, jaką aktualnie zajmuje w rankingu, już w niedzielnym konkursie w Oslo (HS 134). Początek o godz. 14:15. Transmisja w Eurosporcie 1.

Do końca sezonu pozostało sześć startów indywidualnych. Dotychczas najlepszym wynikiem Dawida było 19. miejsce na koniec poprzedniego sezonu. W tym będzie zdecydowanie lepiej. Najbliższe zawody mogą przynieść Polakowi dużą zdobycz punktową i piękny prezent na urodziny, które będzie obchodził w poniedziałek.

Ostatnie występy

Kubacki opuszczał igrzyska w Pjongczangu z mieszanymi uczuciami. Olimpijczyk miał ambicje powalczyć o krążek indywidualnie, szczególnie w pierwszej próbie na skoczni normalnej. Po bardzo dobrych treningach przyszedł konkurs i puszczenie zawodnika w najgorszych warunkach wietrznych, co poskutkowało brakiem awansu do finałowej trzydziestki.



Na dużym obiekcie 27-latek zajął dobre dziesiąte miejsce. Brązowy medal w drużynie to wielki sukces. Zwycięzca letniego Grand Prix miał ogromny udział w tym, że Polacy walczyli z Niemcami o "srebro" do ostatnich skoków Kamila Stocha i Andreasa Wellingera. Po przeliczeniu punktów uzyskał czwartą notę w całej stawce.

"Do Lahti przyjechałem po tygodniowym leżeniu w łóżku"

Pozycja tuż za podium przed tygodniem w Finlandii to świetny wynik, biorąc pod uwagę problemy, z jakimi niedawno się zmagał:

- Do Lahti przyjechałem po tygodniowym leżeniu w łóżku spowodowanym chorobą, ale teraz jest już w porządku i nabieram prawidłowego rytmu. Fizycznie jest ok. Szykowaliśmy się do sezonu jako całości, więc jesteśmy przygotowani, aby zimę wytrzymać do samego jej końca – przyznał Kubacki.

"Moja dyspozycja jest na dobrym poziomie"

Po sobotnim konkursie drużynowym skoczek zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji Raw Air. Według nieoficjalnych wyników Polak wyskakał w nim szóstą lokatę indywidualnie, co tylko potwierdza jego wysoką i równą formę. Na miejsce w rankingu złożył się także jego bardzo dobry skok w piątkowych kwalifikacjach. Poprawienie 18. pozycji z ubiegłego roku w tym morderczym maratonie wydaje się wielce prawdopodobne.

- Moja dyspozycja jest na dobrym poziomie i będę taki poziom prezentował, a na jakie miejsce to pozwoli, na razie o tym nie myślałem. Wydaje mi się, że jest za wcześnie, bo tak naprawdę mamy za sobą pierwsze skoki, a turniej jest dość długi – powiedział Dawid zapytany o prognozy dotyczące jego szans w norweskim cyklu.

Atak na Kobayashiego, Eisenbichlera oraz Krafta

Minimalne straty do wyprzedzającej go dwójki w Pucharze Świata: Junshiro Kobayashiego i Markusa Eisenbichlera, pozwalają sądzić, że nasz reprezentant wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji. Zdecydowanie trudniej będzie pokonać na koniec sezonu Roberta Johanssona - trzykrotnego medalistę olimpijskiego z Pjongczang,u prezentującego wyborną formę. Z kolei zajmujący szóstą lokatę Stefan Kraft jest jak najbardziej w zasięgu skoczka z Szaflar, pomimo że różnica jest tutaj nieco większa. Kubacki skacze od rywala w tym momencie lepiej.

Dziesiąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata tegorocznymi występami pokazał, że nie ma prawa mieć kompleksów w rywalizacji z czołowymi skoczkami. To raczej jego skoków powinni obawiać się sąsiedzi z tabeli. Polak ma dużą szansę przesunąć się jeszcze o kilka pozycji do góry i przypieczętować w ten sposób najlepszy sezon karierze.

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 428,8 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 421,3 3. Johann Andre Forfang (Norwegia) 408 4. Andreas Stjernen (Norwegia) 404,7 5. Dawid Kubacki (Polska) 402,8 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 402,2 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 392,3 8. Richard Freitag (Niemcy) 391,8 9. Stefan Kraft (Austria) 391,3 10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 384,6 ... 16. Stefan Hula (Polska) 365,4 23. Maciej Kot (Polska) 341 54. Jakub Wolny (Polska) 110,1 55. Piotr Żyła (Polska) 109 Zobacz pełną tabelę