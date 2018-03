PŚ w skokach. Decyzja Horngachera to szczęście w nieszczęściu

Stefan Horngacher podpisał na zaledwie jeden rok kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim. Umowa 12-miesięczna z opcją przedłużenia nie jest dobrą wiadomością. Można mówić o rozczarowaniu, ponieważ decyzja o dalszej pracy austriackiego trenera w Polsce była niemal pewna już od połowy marca. Niewiadomą był tylko czas, na jaki Austriak zwiąże się z kadrą.

Z medialnych doniesień z ostatnich kilkunastu dni, głównie z wypowiedzi Apoloniusza Tajnera, prezesa PZN, można było wywnioskować, że były skoczek pozostanie szkoleniowcem reprezentacji na kolejne lata. Właściwie jedynym znakiem zapytania miała być długość zawartej umowy - dwa czy cztery lata. Niestety skończyło się ledwie na rocznej umowie.

Stefan Horngacher przez dwa zimowe sezony z polskimi zawodnikami udowodnił swoją wartość do tego stopnia, że związki narciarskie innych państw oddałyby wiele, by ten tylko zgodził się na współpracę z ich reprezentacjami.

Nasze szczęście w nieszczęściu polega na tym, że trener Niemców Werner Schuster po zakończeniu cyklu 2018/19 planuje zakończyć swoją pracę z tamtejszą drużyną. Właśnie wtedy wygasa umowa, której nie zamierza przedłużać. Gdyby jego kontrakt dobiegł końca w tej chwili, PZN mógłby mieć problem z namówieniem Horngachera do pozostania w roli opiekuna "Orłów".

Niestety istnieje prawdopodobieństwo, że 48-latek związał się ponownie z Polską, tym razem na zaledwie 12 miesięcy, ponieważ ma w planach objęcie stanowiska w kadrze Niemiec. Są powody, by tak przypuszczać.

Najważniejszym z nich są słowa, jakie wypowiedział po niedzielnym konkursie w Planicy. - Było dla mnie jasne, że chcę zostać w Polsce, a za roczną umową stoją powody prywatne - powiedział Austriak.

Te powody prywatne to, jak sam wielokrotnie wspominał, jego żona Nicole Hoffmeyer, która jest Niemką. Oboje mieszkają w Titisee-Neustadt, więc bardzo możliwe, że z Niemcami wiążą swoją przyszłość na następne lata. Trudno przejść obojętnie obok rocznego kontraktu, który wygaśnie w tym samym momencie co umowa Schustera. Wątpliwe, by te dwie sprawy były jedynie zbiegiem okoliczności.

Drugim powodem jest wieloletnia współpraca Stefana z niemieckimi skoczkami, gdzie przez długi czas pracował w tamtejszym związku jako nauczyciel juniorów oraz prowadzący kadrę B. Był także asystentem wspomnianego Schustera w kadrze A oraz osobistym trenerem Martina Schmitta.

Na temat przyszłości Horngachera nieco nadziei w serca Polaków wlał Adam Małysz. - Zostaje wprawdzie tylko na rok, ale mam nadzieję, że to będzie z roku na rok przedłużane. On doskonale wie, że jeśli podpisze na rok, to w przyszłym może znowu negocjować, więc myślę, że to jest główny cel (śmiech) - powiedział w rozmowie z Eurosport.interia.pl dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, znany z wyważonych opinii w tego typu sprawach.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość, ponieważ decyzja Stefana o ewentualnej kontynuacji pracy w Polsce zostanie oficjalnie ogłoszona zapewne dopiero za 12 miesięcy. Wiele będzie zależeć od wyników, jakie będą osiągać skoczkowie, na czele z Kamilem Stochem.

Wypada liczyć, że rakieta z Zębu uzyska w przyszłym sezonie prawie tak dobre wyniki jak w zakończonym w niedzielę cyklu. Osiągnięcie takich samych, wręcz kosmicznych rezultatów byłoby czymś nieprawdopodobnym. Ewentualne kolejne sukcesy Kamila mogą mieć duże znaczenie przy podejmowaniu przyszłych decyzji przez szkoleniowca. Każdy chciałby mieć w swojej ekipie tak wybitnego sportowca.

Jeśli zostaną przy tym spełnione wymagania Austriaka dotyczące nowinek technicznych dotyczących nie tylko kadry A, a nawet juniorów, to jest nadzieja na podpisanie kontraktu także na następne lata.

Na razie trzeba się cieszyć, że jest w polskich skokach ktoś taki jak Stefan Horngacher, któremu chce się budować zaplecze i nadrabiać z nawiązką technologiczne zaległości względem innych ekip. Trzeba za wszelką cenę maksymalnie wykorzystać najbliższe 12 miesięcy i pokazać Austriakowi w sposób dobitny, że wszystkim zależy na silnej pozycji skoków narciarskich w Polsce. Za rok przygotowanie wielkiego kontraktu może nie wystarczyć. Trener pokazał, że jego duża pensja nie jest czynnikiem decydującym.

Wynegocjowanie jedynie o 25% podwyżki do poziomu 12,5 tysiąca euro miesięcznie pokazuje, że ważniejsze dla niego są rozwój dyscypliny i co mniej optymistyczne dla nas - być może miejsce pracy, które (oby nie) zamieni za rok na Niemcy.

