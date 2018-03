PŚ w skokach. Fortuna o Stochu: Nie mam wątpliwości, że zdominował ten sezon

"Kamil Stoch to geniusz, który absolutnie zdominował sezon" - uważa Wojciech Fortuna. Mistrz olimpijski z Sapporo liczy także na spory awans pozostałych reprezentantów Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch nie przestaje zachwycać. Wygrał prolog w Trondheim. Wideo Eurosport

Po środowych kwalifikacjach w Trondheim Stoch umocnił się na prowadzeniu w całym cyklu Raw Air. Skoczek z Zębu mając na koncie 1296,9 pkt wyprzedza Norwegów: Roberta Johanssona o 70,2 pkt. a Andreasa Stjernena o 90,3 pkt. Dawid Kubacki znajduje się na szóstym miejscu. Do swojego kolegi z reprezentacji traci 118,5 pkt. Stefan Hula jest 16., Piotr Żyła 25., Jakub Wolny 31., a Maciej Kot 35.

Reklama

Fortuna jest przekonany, że Stoch po raz kolejny okaże się najlepszym skoczkiem sezonu.

"Ponieważ jego forma - co wydaje się wręcz niemożliwe - stale rośnie. Według mnie jest teraz wyższa, niż na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, a tam przecież zdobył złoty medal indywidualnie i brązowy w drużynie! Z prawdziwą przyjemnością patrzę na to, z jakim fantastycznym luzem skacze i spokojne powiększa swoją przewagę. Moim zdaniem weźmie wszystko co jeszcze jest do wzięcia" - uzasadniał mistrz olimpijski z 1972 r.

W czwartek na skoczni Granasen odbędzie się rywalizacja indywidualna, a ostatnie konkursy norweskiego turnieju przeprowadzone zostaną w weekend na mamucie w Vikersund. W piątek kwalifikacje, w sobotę skoczkowie powalczą w drużynie, a w niedzielę indywidualnie.

Stoch jest tegorocznym indywidualnym srebrnym i drużynowym brązowy medalistą mistrzostw świata w lotach narciarskich. "Jeżeli więc w Vikersund będa takie warunki, które lubi, to jestem spokojny o jego wyniki. Nie tylko wygra Raw Air, ale i będzie rekordzistą świata" - powiedział z przekonaniem Fortuna.

W ubiegłym sezonie, w pierwszej edycji tego cyklu, zawodnik zakopiańskiego KS Eve-nement zajął drugie miejsce, wygrał Austriak Stefan Kraft. Kubacki był 18.

Zapytany o to, czy pozostali reprezentanci Polski mogą jeszcze awansować w klasyfikacji generalnej Raw Air i PŚ były skoczek powiedział, że co najmniej dwóch z nich na pewno.

"Mówiłem już na początku sezonu, że Dawid będzie miał w tym sezonie swoje pierwsze w karierze +pięć minut+. Stawał już na podium PŚ, jest też drużynowym brązowym medalistą igrzysk w Pjongczangu, zna swoje możliwości i to od razu na skoczni widać. Stefan świetnie sprawdził się w olimpijskiej drużynie, potem troszkę zeszła z niego para, ale teraz wraca do dobrego skakania. Maciek się poprawia, ale raczej tego sezonu nie zaliczy do najlepszych, no a Piotrek i Kuba też jeszcze mogą nas pozytywnie zaskoczyć" - podsumował Fortuna.

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1103 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 913 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 849 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 804 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 640 6. Stefan Kraft (Austria) 616 7. Robert Johansson (Norwegia) 580 8. Dawid Kubacki (Polska) 550 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 495 10. Junshiro Kobayashi (Japonia) 484 Zobacz pełną tabelę