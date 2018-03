PŚ w skokach. Johansson: W niedzielę wszystko może się zdarzyć

Robert Johansson, który w sobotę, w konkursie drużynowym turnieju Raw Air wygranym przez Norwegię, odrobił ważne punkty do prowadzącego Kamila Stocha, zapowiedział walkę do końca w kończącym zawody niedzielnym konkursie indywidualnym.

Norweg zajmuje drugie miejsce w punktacji generalnej.

"Tracę teraz 55,7 punktu i jest to tylko, albo aż. Ja jednak bardzo dobrze czuję tą skocznię i dzisiaj zrozumiałem, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Czuję, że jestem w gazie i mam świadomość, że jutro wszystko może się zdarzyć, więc będę walczył do końca o zwycięstwo w punkcji generalnej" - powiedział Norweg.

Zauważył także, że "w sobotę widzieliśmy wiele słabych skoków i zdaję sobie sprawę, że każdemu może przydarzyć się jeden słaby skok, który zadecyduje o ważnych punktach. Wiem oczywiście, że niekoniecznie musi to być Stoch, mogę to być też ja".

"Duże skocznie są nieprzewidywalne, co było widać, kiedy w pierwszej serii Kamil skoczył zaledwie 206 metrów. Johansson z kolei wykonał dwa dalekie skoki i odrobił ważne punkty do prowadzącego Polaka. Przed rozpoczęciem sobotniego konkursu Stoch miał przewagę 89,1 punktu. Po zakończeniu konkursu liczba ta zmalała do 55,7" - skomentował dziennik "Verdens Gang".

Zdaniem dziennikarzy transmitującego zawody kanału telewizji NRK "w sobotę Stoch pokazał też, że nie jest niezniszczalny i nie do pokonania, jak myśleliśmy, co z kolei musiało wzmocnić psychicznie Johanssona".

Ekspert stacji, były skoczek reprezentacji Norwegii Johan Remen Evensen, powiedział, że "takie właśnie powinny być skoki. Z najwyższym napięciem, kiedy do końca nic nie jest pewne. Osobiście, jako były skoczek, uważam, że Johansson jest w stanie wygrać Raw Air".

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 2165 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 2109,3 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 2069,4 4. Stefan Kraft (Austria) 2054,4 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1984,5 6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1971,7 7. Richard Freitag (Niemcy) 1918,5 8. Dawid Kubacki (Polska) 1906 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1782 10. Peter Prevc (Słowenia) 1780,6 ... 15. Stefan Hula (Polska) 1690,4 20. Piotr Żyła (Polska) 1549,2 32. Jakub Wolny (Polska) 1146,2 35. Maciej Kot (Polska) 1092,4 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Norwegia 6011 pkt 2. Niemcy 5343 3. Polska 5163 4. Austria 3271 5. Słowenia 2659 6. Japonia 2272 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę