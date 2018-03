PŚ w skokach. Kamil Stoch czwarty na drugim treningu w Vikersund

Kamil Stoch skoczył 206 m na pierwszym i 211 m na drugim treningu przed kwalifikacjami (18.00) na skoczni do lotów narciarskich w norweskim Vikersund. Stoch jest liderem cyklu Raw Air i Pucharu Świata. Na 240,5 m i 230,5 m poszybował wicelider Raw Air Robert Johansson. Stefan Hula, lotem na 226 m, pobił rekord życiowy. Transmisja kwalifikacji w Eurosporcie 1.

Pierwsza seria treningowa:



Gdyby były to kwalifikacje (bez not sędziowskich), tym jednym lotem w pierwszej serii Johansson odrobiłby do Polaka ponad 40 pkt w klasyfikacji Raw Air. Stoch wyprzedza go o 87,6 pkt w całym cyklu.



Rywalizacja toczy się dziś przy zmiennym wietrze. Stoch miał niekorzystny wiatr w plecy i dodatkowo otrzymał 7,6 pkt, podczas gdy niektórym zawodnikom, którzy mieli wiatr pod narty, odejmowano ponad 20 pkt. Johanssonowi odjęto 26,6 pkt. Sędziowie muszą często zmieniać belkę startową. Stoch skakał z dziewiątej, a Norweg z czwartej. Ostatecznie wygrał on pierwszy trening, a Polak był 11.

Drugie miejsce po skoku na 235,5 m zajął Austriak Stefan Kraft, a trzeci był Japończyk Noriaki Kasai (236,5 m).



Znakomicie spisał się Stefan Hula, który z ósmej belki poszybował na 226 m (szóste miejsce). To jego rekord życiowy!



Dawid Kubacki pofrunął na 213,5 m i zajął 15. miejsce. 194,5 m skoczył Maciej Kot (28.). Piotr Żyła poszybował na 199 m (29.). Nie udał się skok Jakubowi Wolnemu, który wylądował na 102 m (51.).



Wyniki I treningu:

Druga seria:

W drugiej serii treningowej Kubacki skoczył 198,5 m, a Wolny wylądował na 177,5 m. Poprawił się Kot, lądując na 204 m. 195 m skoczył Żyła.

Znów nie zawiódł Hula, który z 10. belki poszybował na 222,5 m.



Stoch z szóstej belki, przy korzystnym wietrze 0,62 m/s, doleciał do 211 m i zaraz po skoku objął prowadzenie. Kilku skoczków przed nim, z wyższego rozbiegu i przy silniejszym wietrze, skakało dalej. Na 222 m poszybował Norweg Johann Andre Forfang, który uplasował się jednak za Stochem.

Orła z Zębu wyprzedził dopiero Niemiec Markus Eisenbichler, który z ósmej belki pofrunął na 241 m. Przed Stochem znalazł się też Johansson, który doleciał do 230,5 m z dziewiątej belki. Trzeci był Daniel Andre Tande po skoku na 231,5 m. 227,5 m skoczył Andreas Stjernen.



Od dziś do następnej niedzieli skoczkowie rywalizować będą już tylko w lotach narciarskich, najpierw w Vikersund, a potem w słoweńskiej Planicy. W sobotę w Norwegii odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny.



Wyniki II treningu:

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1582,3 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1494,7 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1470,2 4. Stefan Kraft (Austria) 1458,6 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1444,3 6. Dawid Kubacki (Polska) 1425,5 7. Richard Freitag (Niemcy) 1422,5 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1401,6 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1365,3 10. Karl Geiger (Niemcy) 1353,8 ... 14. Stefan Hula (Polska) 1215,5 21. Piotr Żyła (Polska) 1079,6 27. Jakub Wolny (Polska) 1007,2 30. Maciej Kot (Polska) 930,7 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę

