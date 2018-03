PŚ w skokach. Kamil Stoch ma apetyt na więcej, ale...

Kamil Stoch i długo, długo nikt. Tak wygląda walka o zwycięstwo w turnieju Raw Air, rozgrywanym w ramach cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trzykrotny mistrz olimpijski stale powiększa przewagę nad rywalami, a w piątek oddał fenomenalny skok w kwalifikacjach na mamuciej skoczni w Vikersund. Mistrz z Zębu asekuracyjnie podchodzi do szansy na pobicie rekordu świata w odległości, zwracając uwagę na zmieniony profil obiektu.

Jeszcze w treningach na mamucim obiekcie w Norwegii Stoch dał nadzieję rywalom, że może tym razem zdołają mu zagrozić, ale gdy przyszły kwalifikacje pokazał piekielną moc. Polak wygrał je po raz siódmy z rzędu, a więc nie znajduje na siebie mocnego w kwalifikacjach od Pucharu Świata w Zakopanem, czyli od 26 stycznia tego roku.

Stoch tym razem skakał z numerem 40., bowiem o kolejności decydowała klasyfikacja generalna PŚ w lotach narciarskich. Lider naszej kadry już do samego końca nie opuścił miejsca zarezerwowanego dla zwycięzcy, choć bardzo blisko uplasował się najgroźniejszy rywal Robert Johansson. Norweg wprawdzie skoczył krócej aż o 9,5 m, ale oddawał swoją próbę w znacznie trudniejszych warunkach wietrznych. Dzięki temu, po uwzględnieniu rekompensaty, przegrał z dominatorem z Polski tylko o 1,5 pkt.

O ile Johansson w powietrzu dużo pracuje rękoma i jego skoki zazwyczaj nie wyglądają efektownie, o tyle lot Stocha znów był majestatyczny i najwyższej próby.

"Czy ten skok określiłbyś petardą" - zapytał Kamila reporter TVP Sport, a odpowiedź naszego mistrza mogła zadziwić.

"Eksperci pewnie dopatrzą się błędów. Ja sam zresztą czułem, że nieco go spóźniłem, ale była energia i wyszedł solidny skok" - stwierdził lider Raw Air oraz Pucharu Świata.

Pytany o szansę na pobicie rekordu świata w Vikersund, tak odparł. "Z tego, co wiem i sam zauważyłem, to skocznia została trochę zmieniona, trochę inny jest jej profil. W poprzednim roku przy locie na ponad 240 metrów wydawało się, że jeszcze jest dość sporo metrów, żeby polecieć dalej. A teraz miałem wrażenie, że to naprawdę jest już bardzo daleko. Nie chcę też mówić, że nic z tego, bo ktoś może skoczyć ponad 250 m i zamknie nam usta" - ocenił z uśmiechem na twarzy.

Obecny rekord świata w długości lotu narciarskiego wynosi 253,5 m i należy do Stefana Krafta. Austriak pofrunął ponad ćwierć kilometra 18 marca 2017 roku na mamucie właśnie w Vikersund.



PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę