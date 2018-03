PŚ w skokach. Kamil Stoch walczy o triumf w Raw Air i Kryształową Kulę. NA ŻYWO

Kamil Stoch jest o krok od triumfu w norweskim turnieju Raw Air. Także dziś nasz Orzeł może sobie zapewnić Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Dołącz do relacji na żywo z konkursu na "mamucie" w Vikersund! Zawody rozpoczęły się o 16.30. W serii próbnej pięknym lotem popisał się Stoch. Transmisja w Eurosporcie 1.

W zamykającym Raw Air konkursie lotów, oprócz Stocha, walczą dziś: Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła i Jakub Wolny. W zawodach startuje 40 zawodników.



W klasyfikacji generalnej Raw Air Stoch ma 55,7 pkt przewagi nad Robertem Johanssonem. To dużo, ale Norweg to znakomity lotnik, a na skoczni "mamuciej" nawet jeden skok może kompletnie odwrócić sytuację.

PŚ w skokach zakończy się za tydzień w Planicy, ale Stoch już może zapewnić sobie, po raz drugi w karierze, Kryształową Kulę. Poprzednio triumfował w 2014 roku, a rok wcześniej był trzeci. W 2017 roku nasz skoczek był drugi w Raw Air i Pucharze Świata.



Polak ma 245 pkt przewagi nad Richardem Freitagiem i jeśli dziś stanie na podium, wygra "generalkę" PŚ bez oglądania się na rywala. Wariantów jest więcej. Jeśli Freitag nie zajmie dziś wyższego miejsca niż piąte, Stoch będzie mógł świętować bez względu na swój wynik.



Pierwsza seria

Już pierwszy ze skoczków, Rosjanin Denis Korniłow, poszybował na 215,5 m z 12. belki startowej i na długo objął prowadzenie. Za to zaraz po nim Fin Antti Aalto doleciał zaledwie do 125,5 m. Już po dwóch skoczkach wzmógł się wiatr i konieczna była kilkuminutowa przerwa. Gdy zawody wznowiono, 201 m skoczył Słoweniec Nejc Deżman.

Japończyk Yukiya Sato doleciał do 200 m, Austriak Manuel Fettner wylądował o siedem metrów dalej. Drugi w klasyfikacji PŚ Niemiec Freitag doleciał do 219,5 m i został liderem, a po chwili jako pierwszy zapewnił sobie awans do serii finałowej.

Nie zawiódł najmłodszy z polskiej kadry Jakub Wolny. Pierwszy z Orłów pobił rekord życiowy lotem na 205,5 m i awansował do drugiej serii.



210 m skoczył Japończyk Junshiro Kobayashi. Chwiał się nieco w powietrzu Dawid Kubacki, ale doleciał do 207,5 m i otrzymał identyczną notę jak Wolny, zapewniając sobie awans.

Norweg Johann Andre Forfang pofrunął aż na 224 m, ale przegrał o 1,2 pkt z prowadzącym Freitagiem.



Seria próbna



W Vikersund zakończyła się seria próbna. Warunki wietrzne dziś nieco lepsze niż w sobotę, choć zdarzają się silne podmuchy. Stoch z 11. belki poszybował na 233 m. Znakomity lot Polaka dał mu trzecią lokatę.



Dobrze spisał się Johansson, który z tej samej platformy doleciał do 225,5 m, ale otrzymał dodatkowe punkty za wiatr i wyprzedził Stocha o 2,6 pkt. Najlepszy był Andreas Stjernen, który pofrunął na 236 m (11. belka).



226 m z 12. belki skoczył Freitag i zajął 10. miejsce.



Kubacki również spisał się znakomicie, lądując na 229 m z 12. belki (11. miejsce). 210 m z 11. belki skoczył Hula (14. miejsce).



Kot doleciał do 215 m (18. miejsce), Żyła do 185 m (31. miejsce), a Wolny do 154,5 m (37. miejsce).



WS

Zdjęcie Kamil Stoch / Newspix

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 2165 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 2109,3 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 2069,4 4. Stefan Kraft (Austria) 2054,4 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1984,5 6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1971,7 7. Richard Freitag (Niemcy) 1918,5 8. Dawid Kubacki (Polska) 1906 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1782 10. Peter Prevc (Słowenia) 1780,6 ... 15. Stefan Hula (Polska) 1690,4 20. Piotr Żyła (Polska) 1549,2 32. Jakub Wolny (Polska) 1146,2 35. Maciej Kot (Polska) 1092,4 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę