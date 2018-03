PŚ w skokach. Kamil Stoch: Walczyliśmy jak lwy, ale inni okazali się lepsi

Kamil Stoch dwoił się i troił, ale Polacy zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbyły się w Planicy. - Walczyliśmy jak lwy, ale inni okazali się lepsi - przyznał mistrz z Zębu.

"Biało-Czerwoni" dopiero drugi raz w tym sezonie nie stanęli na podium w konkursie drużynowym. Poprzednio miało to miejsce w Ruce, kiedy Piotra Żyłę zdyskwalifikowano w pierwszej serii za kombinezon.

W sobotę "Wiewiór" też był najsłabszym ogniwem w naszym zespole, bo skoczył zaledwie 211 i 207 metrów. Dawid Kubacki również miał słabszą drugą próbę, bo tylko 211 metrów.

Mimo wszystko Stoch, lider naszej ekipy, jak zwykle zachował się z klasą, nie krytykując żadnego z kolegów, a zapytany, czy może Polacy za bardzo przyzwyczaili się do bycia na podium odparł: - Tutaj nie da przyzwyczajać ani do zwycięstw, ani do bycia na podium. Trzeba walczyć do samego końca i dzisiaj tak zrobiliśmy. Każdy z nas dawał z siebie wszystko, walczyliśmy jak lwy ale inni okazali się lepsi.

Jak ocenia warunki panujące dzisiaj na Letalnicy?

- Możliwe, że siła wiatru była zmienna, ale i tak uważam, że warunki były bardzo sprawiedliwe - przyznał mistrz olimpijski z Pjongczangu.



On pokazał, że nadal znajduje się w świetnej formie, skacząc 248,5 i 244,5 metra.



- Oba skoki były super, zresztą ten próbny (239,5 m) też. Każdy skok dawał mi mnóstwo radości, chciałem po prostu lecieć jak najdalej - mówił Stoch.



- Każdy lot około 250 metrów cieszy, ja chciałem dolecieć do tej zielonej plamki, gdzie jest taki placyk z choinek - dodał.

Zdjęcie Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Tak długie odległości powodowały, że Polak przy lądowaniu miał pewne trudności i go przyciskało do ziemi.



- Jest ciężko lądować tak daleko. Ja spadam z dość dużej wysokości, inni zawodnicy lecą trochę niżej, przez co jest im nieco łatwiej podejść do lądowania, ale dałem radę - powiedział Stoch.



30-letni skoczek w ostatnim czasie jest w takiej formie, że wygląda na to, iż jakby sezon trwał do maja, to on ciągle by wygrywał.



- To jest efekt pracy całego sztabu szkoleniowego, naszych konsultantów, współpracowników i przede wszystkim mojej pracy. Dzięki trenerom mogłem się tak przygotować, żeby do końca sezonu czuć się jak najlepiej - przyznał Stoch.



Z Planicy Paweł Pieprzyca

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1343 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1030 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 801 6. Robert Johansson (Norwegia) 790 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Dawid Kubacki (Polska) 623 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 620 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 577 Zobacz pełną tabelę