PŚ w skokach. Kamil Stoch wygrał kwalifikacje-prolog Raw Air w Trondheim

Kapitalnym skokiem na 140 m, z najniższej belki ze wszystkich, Kamil Stoch wygrał kwalifikacje-prolog Raw Air na skoczni Granasen w norweskim Trondheim. Do czwartkowego konkursu awansowało sześciu Polaków. Liderujący w Raw Air Stoch powiększył przewagę nad rywalami.

Stoch był najlepszy w serii treningowej (140 m), a potem zdecydowanie wygrał kwalifikacje. W Raw Air Polak ma już 70,2 pkt przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem, który był dziś czwarty (137,5 m).

Drugie miejsce zajął Norweg Andreas Stjernen (141,5 m). Trzeci był Austriak Stefan Kraft (140 m). Obaj startowali o dwie belki wyżej od Stocha.

Ósme miejsce zajął Dawid Kubacki, który skoczył 133,5 m. Polak wciąż jest szósty w klasyfikacji turnieju.



11. był Maciej Kot po skoku na 132 m.

15. miejsce ex aequo zajęli Stefan Hula (130,5 m) i Piotr Żyła (131 m). 25. był Jakub Wolny (128 m).

Wyniki:

Zdjęcie fis-ski.com /

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1296,9 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1226,7 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1206,6 4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1191,6 5. Stefan Kraft (Austria) 1190,2 6. Dawid Kubacki (Polska) 1178,4 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1173,8 8. Richard Freitag (Niemcy) 1167,8 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1148,4 10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1120,2 ... 16. Stefan Hula (Polska) 983,5 25. Piotr Żyła (Polska) 848,4 31. Jakub Wolny (Polska) 818 35. Maciej Kot (Polska) 703,7 Zobacz pełną tabelę

Kwalifikacje rozpoczęły się punktualnie o 17.30. Z 12. belki startowej jako pierwszy skakał Kazach Aleksiej Koroliew, który wylądował na 94,5 m. Estończyk Martti Nomme skoczył 107,5 m. Po skoku na 116 m liderem został Rosjanin Michaił Nazarow.

Po 10 skokach na prowadzeniu był Słoweniec Anże Laniszek, który doleciał do 118,5 m. Szwajcar Andreas Schuler doskoczył do 122,5 m i zajął miejsce ex aequo z Laniszkiem. Obaj jako pierwsi zapewnili sobie awans do czwartkowego konkursu indywidualnego. Zaraz wyprzedził ich jednak Bułgar Władimir Zografski, który skoczył 125 m.

Zografskiego zdetronizował dopiero Niemiec Andreas Wank po ładnym skoku na 129 m. Tylko o metr krócej skoczył Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes i minimalnie przegrał z Niemcem, który prowadził po oddaniu skoków przez 30 zawodników.

Młody Norweg Marius Lindvik jako pierwszy przekroczył granicę 130 m, lądując o półtora metra dalej, co pozwoliło mu objąć prowadzenie.

Jakub Wolny jako pierwszy z Polaków zapewnił sobie kwalifikację do czwartkowego konkursu. Młody zawodnik popisał się ładnym skokiem na 128 m.

Błysnął Japończyk Ryoyu Kobayashi, który został liderem po skoku na 133 m.

Tym razem nie zawiódł Maciej Kot. Odległość 132 m pozwoliła mu wskoczyć na pierwsze miejsce przed Kobayashiego.

Z numerem 50. startował Słoweniec Peter Prevc, który popisał się efektownym lotem na 134 m, co pozwoliło mu zmienić na prowadzeniu Kota.

Pewny awans wywalczył Piotr Żyła, który skoczył 131 m. Podobnie spisał się Stefan Hula, lądując na 130,5 m.

Norweg Andreas Stjernen ucieszył miejscowych kibiców fantastycznym lotem na 141,5 m, obejmując prowadzenie z ponad 15-punktową przewagą nad Prevcem.

Dawid Kubacki skoczył 133,5 m i przegrał ze Stjernenem i Prevcem, ale wskoczył do czołówki.

Drugi w Raw Air Robert Johansson doleciał do 137,5 m. Norweg zdecydowanie przegrał jednak z rodakiem Stjernenem. Johanssona wyprzedził też Austriak Stefan Kraft po pięknym skoku na 140 m. Nieco zawiódł fanów Johann Andre Forfang, skacząc 134 m.

Niemiec Andreas Wellinger skoczył 136 m i zajął miejsce za Johanssonem. Daniel Andre Tande wylądował na 133,5 m. Niemiec Richard Freitag z obniżonego o jeden stopień (11) rozbiegu skoczył 135 m.

Kończący rywalizację Kamil Stoch skakał z jeszcze niższej belki (10) i pofrunął w kapitalnym stylu na 140 m, co dało mu zwycięstwo w kwalifikacjach!



PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1103 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 913 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 849 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 804 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 640 6. Stefan Kraft (Austria) 616 7. Robert Johansson (Norwegia) 580 8. Dawid Kubacki (Polska) 550 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 495 10. Junshiro Kobayashi (Japonia) 484 Zobacz pełną tabelę

WS