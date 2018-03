PŚ w skokach. Kamil Stoch wygrał kwalifikacje-prolog Raw Air w Vikersund

Kamil Stoch popisał się niesamowitym lotem na 242 m i wygrał kwalifikacje-prolog Raw Air na "mamuciej" skoczni w norweskim Vikersund! Polacy w komplecie awansowali do niedzielnego konkursu. Stoch jest liderem Raw Air i Pucharu Świata.

Zawodnicy startowali w kolejności klasyfikacji PŚ w lotach, dlatego Stoch nie skakał jako ostatni. Polak z numerem 40. pofrunął na 242 m, od sędziego z Norwegii dostał "20" i już do końca kwalifikacji stał na miejscu przeznaczonym dla lidera.

Najbliżej pokonania Stocha był wicelider klasyfikacji Raw Air Robert Johansson. Norweg poszybował na 232,5 m i otrzymał ogromną rekompensatę za wiatr, ale przegrał z Polakiem o 1,5 pkt. O tyle też wzrosła przewaga Stocha nad Johanssonem w Raw Air i wynosi już 89,1 pkt.



Trzecie miejsce zajął Norweg Andreas Stjernen, który pofrunął na 236 m.



Lot na 206,5 m dał 10. miejsce Dawidowi Kubackiemu. Nasz skoczek spadł na siódme miejsce w Raw Air.

14. był dziś Stefan Hula po skoku na 214,5 m. Podczas serii treningowej pobił on rekord życiowy lotem na 226 m.

26. w kwalifikacjach był Maciej Kot (207,5 m), 32. - Piotr Żyła (200 m), a 39. - Jakub Wolny (182,5 m).



Od dziś do następnej niedzieli skoczkowie rywalizować będą już tylko w lotach narciarskich, najpierw w Vikersund, a potem w słoweńskiej Planicy. W sobotę w Norwegii odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny.



Czołówka kwalifikacji:

Zdjęcie fis-ski.com /

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1789,4 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1700,3 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1673,4 4. Stefan Kraft (Austria) 1644 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1619,5 6. Richard Freitag (Niemcy) 1601,5 7. Dawid Kubacki (Polska) 1599,3 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1574,4 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1530,6 10. Karl Geiger (Niemcy) 1526,5 ... 15. Stefan Hula (Polska) 1386,3 21. Piotr Żyła (Polska) 1233,9 27. Jakub Wolny (Polska) 1146,2 31. Maciej Kot (Polska) 1092,4 Zobacz pełną tabelę

Kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 18 (zamiast 17.30 z powodu problemów z wiatrem) z 11. belki startowej. Włoch Davide Bresadola spisał się kiepsko, lądując na 101 m. Rosjanin Denis Korniłow skoczył 198,5 m. Ogromne problemy po wyjściu z progu miał Marat Żaparow, który musiał bronić się przed poważnym upadkiem. Kazach szczęśliwie wylądował na 93 m.

Jako pierwszy 200 m przekroczył Yukiya Sato. Japończyk, po podniesieniu belki do 14., skoczył 205,5 m, ale nie wyprzedził Korniłowa. Na czołowe miejsca wskoczyli Niemcy. Najpierw Karl Geiger poszybował na 210 m, a potem Richard Freitag wyprzedził go po locie na 215 m. Obaj reprezentanci Niemiec jako pierwsi zapewnili sobie awans do niedzielnego konkursu.



Pierwszy z Polaków Jakub Wolny skoczył 182,5 m i znalazł się w trudnej sytuacji odnośnie ewentualnej kwalifikacji do konkursu. Ostatecznie udała mu się ta sztuka.



203,5 m skoczył Japończyk Junshiro Kobayashi. O metr bliżej wylądował Austriak Philipp Aschenwald.

Dawid Kubacki z 16. belki startowej pofrunął na 206,5 m, ale dostał dodatkowo blisko 30 pkt za wiatr i wskoczył między Freitaga a Geigera.



214 m skoczył Norweg Johann Andre Forfang i wyprzedził Kubackiego, ale nie Freitaga. Na 218 m pofrunął Japończyk Ryoyu Kobayashi, ale też nie dał rady Freitagowi.

Maciej Kot uzyskał odległość 207,5 m i bez problemu zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Kamil Stoch uspokoił fanów po średnich wynikach na treningach i w fenomenalnym stylu poszybował z 16. belki na 242 m. Od sędziego z Norwegii dostał notę 20. Za wiatr dodano mu jeszcze 15,4 pkt. Polak objął prowadzenie z ogromną przewagą 28,1 pkt nad Freitagiem.

Piotr Żyła zakwalifikował się do konkursu lotem na 200 m. Znacznie lepszy był Stefan Hula, który popisał się lotem na 214,5 m i zapewnił sobie awans.

217,5 m skoczył Słoweniec Tilen Bartol. Niemiec Markus Eisenbichler doleciał do 225,5 m i ze Stochem przegrał o blisko 20 pkt. 218,5 m skoczył Austriak Stefan Kraft i wskoczył za Niemca.

Wicelider Raw Air Robert Johansson poleciał na 232,5 m. Norwegowi dodano aż 26,8 pkt za wiatr, ale przegrał ze Stochem o 1,5 pkt.

Daniel Andre Tande skoczył 215,5 m. Rywalizacja zakończyła się lotem Andreasa Stjernena na 236 m, co dało mu trzecie miejsce za Stochem i Johanssonem.

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę

WS