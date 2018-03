PŚ w skokach. Kubacki o "kodach" Kamila Stocha

Rosnąca przewaga, z jaką Kamil Stoch zmierza po zwycięstwo w wyczerpującym cyklu Raw Air oraz klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, robi wrażenie na wszystkich. Z uznaniem o mistrzu z Zębu wypowiadają się nie tylko rywale, w tym Norwegowie, ale także koledzy z reprezentacji, na czele z będącym w życiowej formie Dawidem Kubackim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w skokach. Życiowy sukces Kubackiego w Lillehammer. Wideo Eurosport

Poniedziałkowy jubilat nie czekał na prezenty, tylko dzień później wziął sprawy w swoje ręce i sam sprawił sobie niezapomniany upominek. Po dwukrotnie zajmowanych trzecich miejscach w Oberstdorfie oraz w Willingen, we wtorek przyszła kolej na drugą lokatę na skoczni w Lillehammer. Tym samym 28-latek z Nowego Targu powetował sobie niepowodzenie z Oslo, gdy kompletnie zepsuł drugi skok konkursowy, nie radząc sobie w niełatwych warunkach.

Reklama

W Lillehammer Kubacki ustąpił tylko Kamilowi Stochowi, który prezentuje poziom, niedościgniony przez pozostałych rywali. Zawodnik klubu Wisła Zakopane sam ma świadomość, że nie była to zwykła przegrana walka o pierwsze miejsce, bo mistrz z Zębu wygrał z zapasem 27,7 pkt. Jego przewaga w "generalce" Raw Air nad drugim Robertem Johanssonem wzrosła z 23,5 pkt do 56,2 pkt.

"Co prawda Kamil nas mocno ‘złotał’ w tych zawodach, bo jego przewaga była naprawdę potworna, ale ja się bardzo cieszę, ponieważ oddałem dobre skoki. A to, że Kamil skakał w troszeczkę innej lidze, to już jest inna kwestia. Kamil to może nie tyle skacze w innej lidze, co na kodach" - uśmiechnął się Kubacki w rozmowie z reporterem TVP Sport.

Rywalizacja w Skandynawii potrwa do końca tygodnia, a sezon tradycyjnie będą wieńczyły zmagania na mamuciej skoczni w Planicy. Kubacki z dużą życzliwością przypomina kibicom Stocha i samemu Kamilowi, by do końca miał się na baczności.

"Ja był uspokajał, bo na "mamucie" bardzo dużo można odrobić i równie dużo stracić. Nie żebym Kamilowi coś zarzucał, ale to jest sport i tutaj przedwczesne wieszanie medali nigdy nikomu nie wyszło na dobre. Cieszyć trzeba się na końcu" - przypomina wszystkim skoczek przed kamerą telewizji.

AG

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1141,5 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1085,3 3. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1055,5 4. Andreas Stjernen (Norwegia) 1053,5 5. Stefan Kraft (Austria) 1042,7 6. Dawid Kubacki (Polska) 1040,8 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1038,7 8. Richard Freitag (Niemcy) 1026,6 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1010,3 10. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 989,5 ... 16. Stefan Hula (Polska) 853,2 26. Piotr Żyła (Polska) 718,1 31. Jakub Wolny (Polska) 696,6 35. Maciej Kot (Polska) 569,1

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1103 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 913 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 849 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 804 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 640 6. Stefan Kraft (Austria) 616 7. Robert Johansson (Norwegia) 580 8. Dawid Kubacki (Polska) 550 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 495 10. Junshiro Kobayashi (Japonia) 484 ... 13. Stefan Hula

(Polska) 363 14. Piotr Żyła (Polska) 355 21. Maciej Kot (Polska) 234 36. Jakub Wolny (Polska) 64 69. Tomasz Pilch (Polska) 1