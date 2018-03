PŚ w skokach. Kwalifikacje-prolog Raw Air w Vikersund. NA ŻYWO

Sześciu polskich skoczków bierze udział w kwalifikacjach-prologu Raw Air na "mamuciej" skoczni w norweskim Vikersund. Z powodu wiatru i przedłużających się treningów kwalifikacje przesunięto z 17.30 na 18. Dołącz do relacji na żywo! Transmisja w Eurosporcie 1.

W Vikersund skaczą lider Raw Air i Pucharu Świata Kamil Stoch, a także Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła i Jakub Wolny.



Skoczkom zadanie utrudnia silny, zmienny wiatr. Podczas serii treningowych sędziowie zmuszeni byli często zmieniać belkę startową.

Od dziś do następnej niedzieli skoczkowie rywalizować będą już tylko w lotach narciarskich, najpierw w Vikersund, a potem w słoweńskiej Planicy. W sobotę w Norwegii odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny.



Kwalifikacje



Kwalifikacje rozpoczęły się o godzinie 18 z 11. belki startowej. Włoch Davide Bresadola spisał się kiepsko, lądując na 101 m. Rosjanin Denis Korniłow skoczył 198,5 m. Ogromne problemy po wyjściu z progu miał Marat Żaparow, który musiał bronić się przed poważnym upadkiem. Kazach szczęśliwie wylądował na 93 m.

Jako pierwszy 200 m przekroczył Yukiya Sato. Japończyk, po podniesieniu belki do 14., skoczył 205,5 m, ale nie wyprzedził Korniłowa. Na czołowe miejsca wskoczyli Niemcy. Najpierw Karl Geiger poszybował na 210 m, a potem Richard Freitag wyprzedził go po locie na 215 m. Obaj reprezentanci Niemiec jako pierwsi zapewnili sobie awans do niedzielnego konkursu.



Pierwszy z Polaków Jakub Wolny skoczył 182,5 m i znalazł się w trudnej sytuacji odnośnie ewentualnej kwalifikacji do konkursu.

203,5 m skoczył Japończyk Junshiro Kobayashi. O metr bliżej wylądował Austriak Philipp Aschenwald.

Dawid Kubacki z 16. belki startowej pofrunął na 206,5 m, ale dostał dodatkowo blisko 30 pkt za wiatr i wskoczył między Freitaga a Geigera.



214 m skoczył Norweg Johann Andre Forfang i wyprzedził Kubackiego, ale nie Freitaga. Na 218 m pofrunął Japończyk Ryoyu Kobayashi, ale też nie dał rady Freitagowi.



Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1582,3 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1494,7 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1470,2 4. Stefan Kraft (Austria) 1458,6 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1444,3 6. Dawid Kubacki (Polska) 1425,5 7. Richard Freitag (Niemcy) 1422,5 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1401,6 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1365,3 10. Karl Geiger (Niemcy) 1353,8 ... 14. Stefan Hula (Polska) 1215,5 21. Piotr Żyła (Polska) 1079,6 27. Jakub Wolny (Polska) 1007,2 30. Maciej Kot (Polska) 930,7 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę

