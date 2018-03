PŚ w skokach. Małysz: Stoch przesunął granicę niemożliwego

"Po tym, co pokazał Kamil Stoch, zaczyna brakować słów na jego wyczyny" - stwierdził Adam Małysz po czwartkowym triumfie Stocha w Trondheim.

Stoch odniósł 29. zwycięstwo w zawodach PŚ w karierze, siódme w sezonie i drugie z rzędu. We wtorek cieszył się z sukcesu w Lillehammer.

"Po tym, co dziś pokazał Kamil, zaczyna brakować słów na jego wyczyny. Wydawało się, że już jest na najwyższym poziomie, a on dzisiaj znowu zaskoczył i tą granicę niemożliwego przesunął jeszcze o kawałek" - zaznaczył w swoim wpisie na Facebooku Małysz, który pełni obecnie funkcję dyrektora PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.

Stoch w czwartek, jako jedyny z całej stawki w obu seriach skakał z belki startowej numer jeden. Pozostali zawodnicy oddawali próby z wyższego o jeden stopień rozbiegu. W pierwszej serii rekord skoczni ustanowił Robert Johansson - 145,5 m, ale Polak chwilę później wylądował o pół metra dalej od Norwega.

"Skok w pierwszej serii, odpowiedź na rekord skoczni Johanssona, to był majstersztyk. Trochę bałem się przed tą próbą. Widząc, co się dzieje i jakie są warunki, martwiłem się, by ustał swój skok. Ale sam Kamil zbytnio się nie przejął. Stwierdził, że można tu skoczyć i bezpiecznie wylądować nawet 150 metrów" - zapewnił słynny w przeszłości skoczek.

Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, do 245 pkt powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ nad drugim Niemcem Richardem Freitagiem i do 87,6 pkt nad Johanssonem w Raw Air. Rywalizację w rozgrywanym na czterech norweskich obiektach cyklu zakończą weekendowe zmagania na mamucim obiekcie w Vikersund. Małysz nie ma wątpliwości, że kibice zobaczą tam kolejny popis Stocha.

"Aż strach pomyśleć, co będzie wyczyniał w Vikersund, gdzie teraz się przenosimy" - zakończył swój wpis dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1582,3 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 1494,7 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1470,2 4. Stefan Kraft (Austria) 1458,6 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1444,3 6. Dawid Kubacki (Polska) 1425,5 7. Richard Freitag (Niemcy) 1422,5 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1401,6 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 1365,3 10. Karl Geiger (Niemcy) 1353,8 ... 14. Stefan Hula (Polska) 1215,5 21. Piotr Żyła (Polska) 1079,6 27. Jakub Wolny (Polska) 1007,2 30. Maciej Kot (Polska) 930,7 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1203 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 958 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 865 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 696 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 680 7. Robert Johansson (Norwegia) 640 8. Dawid Kubacki (Polska) 579 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 521 10. Andreas Stjernen (Norwegia) 508 Zobacz pełną tabelę