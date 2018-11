PŚ w skokach: Norwegia na razie bez Kennetha Gangnesa

Trener norweskich skoczków narciarskich Alexander Stoeckl ogłosił we wtorek skład reprezentacji Norwegii na inaugurację Pucharu Świata w sobotę i niedzielę w Wiśle. W ekipie zabrakło indywidualnego wicemistrza świata w lotach z 2016 roku Kennetha Gangnesa.

Znaleźli się w niej: Daniel-Andre Tande, Robert Johansson, Johann Andre Forfang, Andreas Stjernen, Anders Fannemel i Halvor Egner Granerud. Norweskie media widziały w reprezentacji powracającego do formy po czwartym zerwaniu więzadeł kolana przed rokiem Gangnesa, lecz nie znalazł się on w składzie na konkursy w Polsce.



Stoeckl wyjaśnił, że skoczek przechodzi intensywny trening fizyczny i zapewnił, że już niedługo powróci do rywalizacji.



Gangnes zerwał więzadła kolana już cztery razy - po dwa w każdym.



"W swojej karierze trenerskiej nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem skoczka, który po tylu ciężkich kontuzjach powrócił na skocznie, ale w przypadku Kennetha myślę, że stanie się to już za dwa tygodnie. Jego siła psychiczna jest niewiarygodna" -powiedział austriacki szkoleniowiec agencji NTB.