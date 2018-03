PŚ w skokach: Norwegowie zaskoczyli Kamila Stocha

Bohaterem sportowego weekendu był bez wątpienia Kamil Stoch. Mistrz z Zębu w norweskim Vikersund przypieczętował triumf w prestiżowym turnieju Raw Air, a także zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norwescy dziennikarze docenili wyczyn Stocha wręczając mu prezent.

Po zawodach w Vikersund Stoch był gościem norweskiej stacji telewizyjnej NRK Sport. "Zdobyłeś złoty medal olimpijski w Pjongczangu, zapewniłeś sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrałeś Raw Air. Może spodoba ci się prezent od nas. Mamy dla ciebie koszulkę Liverpoolu z dedykacją specjalnie dla ciebie od Jamiego Carraghera: Kamil Stoch - nigdy nie będzie kroczył sam" - powiedział dziennikarz i wręczył Kamilowi koszulkę "The Reds". Nie od dziś wiadomo, że Stoch jest wielkim fanem klubu z Anfield Road. Lider Orłów był wyraźnie zaskoczony i z szerokim uśmiechem na twarzy przyłożył trykot do siebie.



Wielkim kibicem Liverpoolu jest także rywal Stocha ze skoczni Norweg Daniel Andre Tande. Obaj paradowali z szalikiem "The Reds" podczas Pucharu Świata w Wiśle, co pokazał Stoch na portalu społecznościowym.

Ten sezon należy do lidera "Biało-Czerwonych" o czym świadczy pasmo sukcesów. Stoch w pięknym stylu triumfował w 66. Turnieju Czterech Skoczni. Jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie konkursy tych prestiżowych zawodów. Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu sięgnął po złoto w konkursie indywidualnym na dużej skoczni i brąz w "drużynówce". Do tego dochodzą medale mistrzostw świata w lotach - srebro indywidualnie i brąz w drużynie. Tydzień przed finałem Pucharu Świata zapewniło sobie drugą w karierze Kryształową Kulę. Triumfował w turniejach Willingen Five i Raw Air. Na tym pewnie nie skończy.



Ostatnim przystankiem sezonu Pucharu Świata będzie tradycyjnie Planica. Od 23 do 25 marca na Letalnicy odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Słoweńscy organizatorzy postanowili uatrakcyjnić finał PŚ. Nowością jest turniej "Planica 7", w którym do klasyfikacji końcowej liczą się noty z każdego konkursu oraz kwalifikacji. Triumfator otrzyma czek na 20 tysięcy franków szwajcarskich.

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 2590,6 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 2553,6 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 2508,3 4. Stefan Kraft (Austria) 2480,9 5. Daniel Andre Tande (Norwegia) 2408,3 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 2392,8 7. Richard Freitag (Niemcy) 2333,1 8. Dawid Kubacki (Polska) 2286,4 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 2194,6 10. Peter Prevc (Słowenia) 2165,9 ... 13. Stefan Hula (Polska) 2069,8 18. Piotr Żyła (Polska) 1944,7 27. Jakub Wolny (Polska) 1485,7 32. Maciej Kot (Polska) 1255,9 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1243 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 990 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 741 6. Robert Johansson (Norwegia) 740 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 709 8. Dawid Kubacki (Polska) 594 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 588 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 557 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Norwegia 6317 pkt 2. Niemcy 5427 3. Polska 5258 4. Austria 3324 5. Słowenia 2757 6. Japonia 2326 Zobacz pełną tabelę