PŚ w skokach. Stefan Hula odkryciem sezonu

Nagrodę dla odkrycia sezonu zazwyczaj przyznaje się zawodnikom młodym. Gdyby jednak ktoś chciał ją wręczyć za miniony sezon któremuś z polskich skoczków narciarskich, to powinien wyróżnić Stefana Hulę. 31-latek tak dobrze nie spisywał się nigdy wcześniej.

Hula w Pucharze Świata zadebiutował 13 lat temu, a pierwsze punkty zdobył w 2006 roku. Później jednak przez wiele sezonów praktycznie nie było o nim słychać. Regularnie zaczął kończyć zawody w najlepszej trzydziestce dopiero w cyklu 2015/16.

Kolejny zaczął na podobnym poziomie, ale początek 2017 roku znów był w jego wykonaniu słabszy. W trakcie przedolimpijskiej próby na obiekcie normalnym w Pjongczangu upadł, a w kolejnym konkursie w Oslo nie przeszedł kwalifikacji i zakończył sezon.

Niewielu było wtedy, którzy widzieli w Huli mocny punkt drużyny na południowokoreańskie igrzyska. Tym bardziej, że zespół w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zdobył w 2017 roku w Lahti złoty medal mistrzostw świata. Wierzył w siebie za to sam Hula.

"Kiedy upadłem rok temu w Pjongczangu obiecałem sobie, że wrócę na tę skocznię mocniejszy i wszystko będzie dobrze" - przyznał urodzony w Szczyrku zawodnik.

Sezon rozpoczął od siódmego miejsca podczas inauguracji w Wiśle, co było wyrównaniem jego najlepszego wyniku w karierze.

"Dobrze przepracowałem lato i miałem podstawy do optymizmu" - powiedział wówczas i zapowiedział, że będzie walczył o miejsce w zespole na konkursy drużynowe.

Jego ciężka praca nie poszła na marne. W minionym sezonie kryzys najpierw dopadł Kota, a potem Żyłę. Hula, zastępując ich, prezentował się bardzo dobrze i m.in. dzięki niemu "Biało-Czerwoni" w zmaganiach drużynowych zajęli kolejno: trzecie miejsce w mistrzostwach świata w lotach, pierwsze w konkursie PŚ w Zakopanem i trzecie w igrzyskach w Pjongczangu.

Nigdy wcześniej Polakom zespołowo nie udało się wywalczyć medali MŚ w lotach i igrzysk, a także wygrać w Zakopanem. W marcu podopieczni trenera Stefana Horngachera dołożyli jeszcze drugie miejsca w PŚ w Lahti, Oslo i Vikersund.

Huli zabrakło jedynie indywidualnego sukcesu, choć miejsca na podium bywały blisko. W Zakopanem po pierwszej serii prowadził, ale ostatecznie zajął czwarte miejsce, a do trzeciego zabrakło mu zaledwie 0,3 pkt. Pierwszy na półmetku był także w olimpijskim konkursie w Pjongczangu, jednak po finałowym skoku, przy którym miał niesprzyjające warunki wietrzne, uplasował się na piątej pozycji.

"Stefan potrzebuje po prostu jeszcze trochę cierpliwości oraz szczęścia, bo ono w tym sporcie również jest niezbędne" - powiedział Adam Małysz.

Świetny przed laty skoczek, a obecnie dyrektor w Polskim Związku Narciarskim, nie widzi w tych przypadkach świadectwa braku psychicznej odporności Huli.

"Na pewno brakuje mu doświadczenia w takiej roli, ale nie jest to głębszy problem" - podkreślił.

"Jak ktoś mówi, że jest "dziadkiem", najstarszym z tej grupy (urodzony w 1986 roku - przyp. red.), to niech popatrzy na to, jak on wygląda, jak się rozwijał przez te wszystkie lata. 30 lat potrzebował, aby taki wynik zrobić - zdobyć medal mistrzostw świata i medal olimpijski, w Pucharze Świata też spisał rewelacyjnie. On jeszcze ma dużo przed sobą - zaznaczył Małysz.

W zakończonym w niedzielę sezonie Hula w klasyfikacji generalnej zajął 13. miejsce. Zgromadził w nim 431 punktów, dla porównania w 13 wcześniejszych cyklach łącznie zdobył ich 593.

"Mnóstwo radości przyniósł mi ten sezon, przede wszystkim w postaci medali igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w lotach. To właśnie te momenty zapewne długo jeszcze będę miał w pamięci. To wszystko daje mi motywację do dalszej pracy. Wierzę, że indywidualne podium gdzieś na mnie czeka" - przyznał Hula.

Zakończony w niedzielę w Planicy sezon należał jednak do Kamila Stocha. Orzeł z Zębu odniósł wiele sukcesów. Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym na dużej skoczni oraz brąz w konkursie drużynowym. Został wicemistrzem świata w lotach, a wraz kolegami stanął na najniższym stopniu podium. Stoch w kapitalnym stylu wygrał Turniej Czterech Skoczni triumfując jako drugi skoczek w historii we wszystkich konkursach. Po raz drugi w karierze zdobył Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nasz mistrz nie miał sobie równych także w turniejach Willingen Five, Raw Air i oraz Planica 7.



Oprócz wielu sukcesów na koncie Stoch ma też inny powód do satysfakcji. Z tytułu premii od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zarobił w tym sezonie 178 800 franków, czyli około 647 tysięcy złotych. Nie uwzględniono w tym nagród finansowych za triumfy w Raw Air (60 tys. euro), Willingen Five (25 tysięcy euro), Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. euro) oraz w "Planica 7" (20 tysięcy franków).

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1443 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1070 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 985 4. Stefan Kraft (Austria) 881 5. Robert Johansson (Norwegia) 840 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 828 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Andreas Stjernen (Norwegia) 665 9. Dawid Kubacki (Polska) 633 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 597