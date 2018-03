PŚ w skokach. Stefan Hula: Zawsze kusi, ale jeszcze trzeba wylądować

Stefan Hula zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy.

- Takie skoki w porządku. Pierwszy mocno spóźniony, drugi nie tak bardzo, ale ogólnie były w porządku - mówił Hula.

Czwartkowe skoki (trening i kwalifikacje) nie przebiegały w równych warunkach dla wszystkich. Bardzo duże znaczenie miał wiatr, który rozdawał karty.



- W drugim skoku poczułem, że na buli nie było, nie było, ale na dole złapało. Jak ktoś fajnie trafi, to można się było nieźle przelecieć, co było widać po niektórych skoczkach. Szkoda jednak, że tak jest, bo zawody się przez to ciągnęły, a poza tym niektórym się trafi, a niektórym nie jak w przypadku Piotrka Żyły - powiedział Hula.



Polski skoczek osiągnął w kwalifikacjach 221,5 m, a jego rekord życiowy wynosi 226 metrów. Czy nie kusiło go, by polecieć parę metrów dalej?



- To nie jest takie proste - stwierdził Hula ze śmiechem. - Zawsze kusi, ale jeszcze trzeba wylądować. Jestem dalej w konkursie, więc mam nadzieję, że się uda.



Zdjęcie Stefan Hula / Grzegorz Momot / PAP

Zawody w Planicy są ostatnimi w sezonie 2017/18.



- Czuć już trochę sezon, ale psychicznie jest wszystko dobrze - mówił Hula.



W piątkowym konkursie indywidualnym zobaczymy pięciu Polaków: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Hulę, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. Początek o 15. Transmisja w Eurosporcie.



Z Planicy Paweł Pieprzyca



PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1243 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 990 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 741 6. Robert Johansson (Norwegia) 740 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 709 8. Dawid Kubacki (Polska) 594 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 588 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 557 ... 13. Stefan Hula

(Polska) 401 14. Piotr Żyła (Polska) 399 21. Maciej Kot (Polska) 249 36. Jakub Wolny (Polska) 71 69. Tomasz Pilch (Polska) 1