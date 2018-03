PŚ w skokach. Stjernen myśli nad zakończeniem kariery

Dla norweskiego skoczka narciarskiego miniony sezon mógł być ostatnim w karierze. Andreas Stjernen rozważa zakończenie kariery. Jak mówi, istnieje 50 procent szans na to, że podejmie decyzję o zawieszeniu nart na kołku.

Puchar Świata w skokach narciarskich dobiegł końca. W minioną niedzielę w Planicy, rozegrano ostatni konkurs i rozdano nagrody dla najlepszych zawodników cyklu.

Jak co roku, koniec marca to szereg decyzji, które zapadają w skokach narciarskich. Zmiany zachodzą zarówno w gnieździe trenerskim, jak i wśród rywalizujących na skoczniach świata.



Teraz przyszedł czas na Andreasa Stjernena, który poważnie rozważa zakończenie kariery.



- Wystawię sobie ocenę po sezonie po kilku tygodniach przerwy. Muszę porozmawiać z rodziną na temat mojej dalszej kariery i zdecydować co jest dla mnie ważniejsze. Na razie nie chcę podejmować ostatecznej decyzji, ale swoje szanse na pozostanie w grze szacuję na około 50 procent - powiedział Stjernen w rozmowie z telewizją NRK.



- Po igrzyskach byłem mocno zmotywowany, aby dobrze zakończyć sezon. Łatwiej byłoby zrezygnować, gdybym zakończył sezon dobrymi skokami - mówił podczas wywiadu Norweg.



Andreas Sjernen tej zimy zdobył Małą Kryształową Kulę oraz zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Puchar Świata zakończył ostatecznie na 8. pozycji, wyprzedzając między innymi Dawida Kubackiego.