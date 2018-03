PŚ w skokach w Planicy. Konkurs drużynowy NA ŻYWO

Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch walczą w ostatnim w sezonie Pucharu Świata konkursie drużynowym, na skoczni "mamuciej" w Planicy. Po pierwszej serii Polska zajmuje drugie miejsce za Norwegią, a przed Niemcami. Dołącz do relacji na żywo! Transmisja w Eurosporcie 1.

W dzisiejszym konkursie "Biało-Czerwoni" rozkręcali się wolno. Po skoku na 211 m Żyły byli na szóstym miejscu. Gdy Hula pobił rekord życiowy lotem na 231 m, polska drużyna awansowała na czwartą lokatę. Kubacki pofrunął na 223 m, ale na podium, i to od razu na drugi stopień, wprowadził Orłów dopiero Stoch, niesamowitym lotem na 248,5 m.

W klasyfikacji Planica 7 w pierwszej serii Stoch odrobił 3,6 pkt do Norwega Johanna Andre Forfanga, ale nasz wicelider wciąż tracił 20 pkt do lidera.



Orzeł z Zębu już tydzień temu zapewnił sobie Kryształową Kulę za triumf w PŚ, którą odbierze w niedzielę. O 10 rozpocznie się finał sezonu z udziałem 30 najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej PŚ.



Pierwsza seria

Na starcie stanęło dziś 10 ekip. Pierwsza seria rozpoczęła się z piątej belki startowej. Inaugurujący konkurs Włoch Sebastian Colloredo doleciał 179,5 m. Szwajcar Andreas Schuler skoczył 193 m. Błysnął Japończyk Ryoyu Kobayashi ładnym lotem na 220 m. Japonię szybko wyprzedziła jednak Słowenia po znakomitym locie na 237 m Domena Prevca.

Austriak Gregor Schlierenzauer doleciał do 209,5 m. Żyła wylądował na 211 m. Popisał się Markus Eisenbichler. Niemiec poszybował na 235 m, ale nie wyprzedził Słoweńca, choć strata była minimalna. Kończący tę serię Daniel Andre Tande poleciał aż na 243,5 m i Norwegowie już po pierwszej kolejce byli liderami.

Czołówka po I kolejce:

1. Norwegia (213,1 pkt), 2. Słowenia (206,7), 3. Niemcy (203,1), 4. Japonia (186,2), 5. Austria (172,4), 6. Polska (172,1).

W drugiej kolejce ładnym skokiem na 214 m popisał się Rosjanin Jewgienij Klimow. Nieco słabszy był Japończyk Yukiya Sato, który wylądował na 212 m. Doświadczony Słoweniec Robert Kranjec poszybował aż na 239,5 m, umacniając gospodarzy w czołówce. 220,5 m skoczył Austriak Daniel Huber.

Hula nie zawiódł. Kapitalny lot na 231 m to jego rekord życiowy, pobite o trzy metry wczorajsze rekordowe osiągniecie. Polska awansowała o dwie pozycje.



Niemiec Stephan Leyhe skoczył 214,5 m. Norweg Andreas Stjernen doleciał do 236 m, ale to nie wystarczyło, by utrzymać się przed Słowenią, która wskoczyła na pierwsze miejsce.



Czołówka po II kolejce:

1. Słowenia (402,9), 2. Norwegia (396,5), 3. Niemcy (372,9), 4. Polska (356,9), 5. Austria (347,2), 6. Japonia (344,5).

W trzecie kolejce Japończyk Junshiro Kobayashi skoczył 223 m i jego zespół został liderem. Anże Semenić skoczył 208,5 m. Austriak Clemens Aigner doleciał do 202,5 m.

Kubacki trzyma stabilną formę - doleciał do 223 m, ale Słowenii oraz Norwegii i Niemiec nie udało się nam wyprzedzić. Niemiec Andreas Wellinger wylądował na 212,5 m i Niemcy wyprzedzali nas już tylko o 2,3 pkt. Robert Johansson pofrunął na 240,5 m i Norwegia, z ogromną przewagą, powróciła na prowadzenie.



Czołówka po III kolejce:

1. Norwegia (610,2), 2. Słowenia (572,5), 3. Niemcy (550,5), 4. Polska (548,2), 5. Japonia (530,9), 6. Austria (512,8).

W czwartej kolejce Japonia objęła prowadzenie po locie na 231,5 m Noriakiego Kasaiego. Słoweniec Peter Prevc skoczył 215 m, ale to wystarczyło, żeby wciąż wyraźnie prowadzić. Austriak Stefan Kraft doleciał do 228,5 m.

Stoch pofrunął tak daleko, że z trudem ustał ten skok. 248,5 m pozwoliło Polakom wyprzedzić Słowenię. Niemiec Richard Freitag doleciał 243 m, ale Niemcy spadli za Polskę. Pierwszą serię zakończył lotem na 242 m Norweg Johann Andre Forfang.

Wyniki I serii:

* * *



"Biało-Czerwoni" zajmują trzecie miejsce w Pucharze Narodów, ale wciąż mogą wyprzedzić Niemców, do których tracą 110 punktów.



W tym sezonie PŚ odbyło się już siedem konkursów drużynowych. Polacy wygrali jeden, a pięć razy zajmowali drugie miejsce. Raz tylko wypadli poza podium (szósta lokata) w wyniku dyskwalifikacji Żyły w pierwszej serii w Kuusamo.

W tym samym składzie, w jakim występują dzisiaj, Orły sięgnęły po brąz MŚ w lotach. Z kolei na igrzyskach w Pjongczangu drużyna, w której zamiast Żyły był Maciej Kot, wywalczyła brązowy medal.

Sezon zakończy się w niedzielę o 10 konkursem indywidualnym z udziałem 30 najlepszych zawodników w klasyfikacji PŚ.



PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1343 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1030 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 801 6. Robert Johansson (Norwegia) 790 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Dawid Kubacki (Polska) 623 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 620 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 577 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Norwegia 6527 pkt 2. Niemcy 5511 3. Polska 5399 4. Austria 3394 5. Słowenia 2858 6. Japonia 2402 Zobacz pełną tabelę

WS