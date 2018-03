PŚ w skokach. Wojciech Fortuna o Kamilu Stochu: Najlepszy skoczek świata wziął wszystko

- Kamil Stoch to najlepszy skoczek świata, który w tym sezonie wziął wszystko, co było do wzięcia - powiedział Wojciech Fortuna. Mistrz olimpijski z Sapporo cieszy się też na konkursy w Planicy, gdzie rozstrzygnie się ostateczne miejsce Polaków w Pucharze Narodów. Jego zdaniem "Biało-Czerwoni" ostrą powalczą z Niemcami o drugie miejsce.

W niedzielę ostatni konkurs Raw Air wygrał wprawdzie Robert Johansson, jednak to Stoch, który zajął w Vikersund szóste miejsce, wygrał cały cykl mając 37 punktów przewagi nad Norwegiem.

Polak zachowując bezpieczną przewagę punktową ma już także zapewnioną Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Skoczek z Zębu po niedzielnym konkursie ma na swoim koncie 1243 pkt. i wyprzedza Niemca Richarda Freitaga o 253 pkt, podczas gdy indywidualnie do zdobycia w Planicy jest ich maksymalnie jeszcze tylko 200.

"Fantastyczny sezon Kamila, w którym kolejno zdominował Turniej Czterech Skoczni, zgarnął indywidualne srebro i brąz w drużynie na mistrzostwach świata w lotach, na igrzyskach olimpijskich Pjongczangu indywidualne złoto i brąz w drużynie, w zeszłym sezonie drugi, w tym pierwszy w Raw Air i wreszcie już druga Kryształowa Kula w karierze. Jednym słowem najlepszy skoczek świata wziął wszystko, co w tym sezonie było do wzięcia" - wyliczał ciesząc się Fortuna.

Dodał, że miał też nadzieję, iż Stoch w niedzielę powalczy o nowy rekord świata w lotach. Dokładnie rok temu właśnie w Vikersund ustanowił go Austriak Stefan Kraft i wynosi on 253,5 m.

"Z drugiej strony dobrze, że nie podnosząc belki organizatorzy na to nie pozwolili, bo bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze" - zaznaczył mistrz olimpijski i świata w skokach narciarskich z 1972 roku.

Jego zdaniem z bardzo dobrej strony pokazali się również pozostali reprezentanci Polski. "Myślę, że wszyscy - także i Maciek Kot, który dziś nie zakwalifikował się do serii finałowej - dorzucą w Planicy jeszcze parę punkcików do Pucharu Narodów, gdzie w tej chwili jesteśmy na trzecim miejscu. Norwegów nie przeskoczą, ale jestem przekonany, że na pewno ostro powalczą z Niemcami o drugie miejsce" - podkreślił Fortuna.

Ostatnia odsłona PŚ w Słowenii rozpocznie się czwartkowymi kwalifikacjami. Konkursy indywidualne rozegrane zostaną w piątek i niedzielę, natomiast rywalizacja drużynowa odbędzie się w sobotę.



Słoweńscy organizatorzy postanowili uatrakcyjnić finał PŚ. Nowością jest turniej "Planica 7", w którym do klasyfikacji końcowej liczą się noty z każdego konkursu oraz kwalifikacji. Triumfator otrzyma czek na 20 tysięcy franków szwajcarskich. Stoch będzie więc miał okazję znów się wzbogacić, a lider Orłów dominuje także na liście płac. Nasz zawodnik zarobił do tej 158 800 franków szwajcarskich, czyli ponad 570 tys. złotych z tytułu oficjalnych premii od FIS-u. Nie uwzględniono w tym jednak nagrody finansowej za triumf w Raw Air, która wyniosła 60 tys. euro, czyli ponad 250 tys. złotych, a także za zwycięstwo w Willingen Five (25 tysięcy euro) oraz premii za wygraną w 66. Turnieju Czterech Skoczni (20 tys. euro).

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 2590,6 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 2553,6 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 2508,3 4. Stefan Kraft (Austria) 2480,9 5. Daniel Andre Tande (Norwegia) 2408,3 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 2392,8 7. Richard Freitag (Niemcy) 2333,1 8. Dawid Kubacki (Polska) 2286,4 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 2194,6 10. Peter Prevc (Słowenia) 2165,9 ... 13. Stefan Hula (Polska) 2069,8 18. Piotr Żyła (Polska) 1944,7 27. Jakub Wolny (Polska) 1485,7 32. Maciej Kot (Polska) 1255,9 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1243 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 990 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 925 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 813 5. Stefan Kraft (Austria) 741 6. Robert Johansson (Norwegia) 740 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 709 8. Dawid Kubacki (Polska) 594 9. Andreas Stjernen (Norwegia) 588 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 557 Zobacz pełną tabelę