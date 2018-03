Puchar Świata w Oslo. Kot: Miałem nowe zadanie od trenera i zaryzykowałem

- Mocno mnie skręciło za progiem i ciężko było później wyeliminować ten błąd - mówił Maciej Kot po skoku kwalifikacyjnym pierwszego dnia rywalizacji w Raw Air. Brązowy medalista z Pjongczangu wylądował na 112. metrze, co nie pozwoliło mu na awans do niedzielnego konkursu.

Początek rywalizacji w cyklu Raw Air na skoczni w norweskim Oslo nie okazał się szczęśliwy dla Macieja Kota. Zakopiańczyk osiągnął jedynie 112 metrów i nie mógł być zadowolony ze swojego skoku.

- Zaryzykowałem. Miałem nowe zadanie od trenera, ale nie przyniosło ono oczekiwanego rezultatu. Mocno mnie skręciło za progiem i ciężko było później wyeliminować ten błąd - powiedział Kot.

- Warunki są bardzo dobre. Myślę, że jak na Oslo wręcz rewelacyjne. Jesteśmy przyzwyczajeni do innej pogody w Oslo - dodał zapytany o warunki.

Tegoroczna edycja Raw Air jest dopiero drugą w historii. Jak Maciej Kot ocenia przygotowanie organizatorów w pierwszej części rywalizacji?

- Mam nadzieję, że organizacja dopisze i przede wszystkim pogoda będzie dobra, a skoki będą coraz lepsze z próby na próbę.

- W zeszłym roku organizacja wypadła dobrze. Były drobne problemy logistyczne. Wiadomo, że są to długie przejazdy. W tym roku jest to troszkę inaczej zorganizowane. Było dobrze, ale myślę, że są pewne rzeczy, które mogą zostać zrobione lepiej - uzupełnił 21. zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Turniej w Norwegii jest uważany przez organizatorów za najbardziej ekstremalny w historii tej dyscypliny. Jak reprezentant Polski odnosi się do wypełniania sezonu coraz większą ilością turniejów?

- Uważam, ze każdy nowy twór jest czymś dobrym. Jednak buduje to zaciekawienie większej liczby kibiców. Niektórzy mogą nie być przekonani do tradycyjnych zasad i takie nowe twory mogą kogoś zainteresować. Ma to na celu propagowanie skoków narciarskich. Dla nas też jest to interesujące, są dodatkowe nagrody. Walczymy w Pucharze Świata, ale walczymy również o dodatkową klasyfikację. Są to ciekawe pomysły - zakończył rozmowę Maciej Kot.

Raw Air 2018 - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 143,2 pkt 2. Robert Johansson (Norwegia) 137 3. Richard Freitag (Niemcy) 135,1 4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 134,3 5. Dawid Kubacki (Polska) 132,3 6. Andreas Stjernen (Norwegia) 131,1 7. Andreas Wellinger (Niemcy) 126,9 8. Stefan Kraft (Austria) 126,6 9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 125,8 10. Daniel Andre Tande (Norwegia) 125,2 ... 15. Stefan Hula (Polska) 122,9 42. Jakub Wolny (Polska) 110,1 44. Piotr Żyła (Polska) 109 56. Maciej Kot (Polska) 99,8 Zobacz pełną tabelę