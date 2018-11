Puchar Świata w skokach w Wiśle-Malince. Śniegu nie zabraknie

- Skoro zrobiliśmy stok do jazdy na jabłuszkach w środku lata, podczas festiwalu Woodstock, to dlaczego mielibyśmy sobie nie poradzić z naśnieżeniem skoczni w Wiśle-Malince, przy znacznie niższych – mimo ciepłej jesieni – temperaturach – mówi Interii Rafał Topolski, prezes firmy Supersnow, która przygotowuje śnieg na skakanie podczas inauguracji Pucharu Świata.

Jest środek wakacji, upały rekordowe. W najchłodniejszym momencie doby 25 stopni Celsjusza, za dnia 35. Tymczasem na Woodstocku Jurek Owsiak ma zimową zadymę w środku lata i zjeżdża na plastikowym jabłuszku ze stoku śnieżnego, przygotowanego właśnie przez ludzi Topolskiego. Gdy oglądamy obrazki z Kostrzynia nad Odrą, trudno zwątpić w to, że uda się przygotować skocznię na PŚ w Wiśle-Malince.

Niepewność została jednak zasiana, gdy kilkanaście dni temu dyrektor Pucharu Świata w Wiśle Andrzej Wąsowicz zarządził pierwszą próbę rozłożenia śnieg na zeskoku i dojeździe, po czym okazało się, że 60-centymetrowa warstwa białego puchu topnieje w pełnym słońcu. Przyjechały telewizje i ogłosiły, że nad przeprowadzeniem konkursów na obiekcie im. Adama Małysza pojawił się wielki znak zapytania.

- Prezes Wąsowicz chciał dobrze. Przy rozścielaniu zapomniano jednak jaka jest temperatura i nie zabezpieczono śniegu poprzez jego nakrycie foliami. Straty się pogłębiły. Pamiętajmy jednak o tym, że zaczął topnieć ten śnieg, który rozścielili, a nie ten z banku śniegu, jaki mamy na dole skoczni - powiedział Interii Bogusław Pokrywka - pełnomocnik zarządu ds. systemów naśnieżania w Supersnow.

W tym roku PZN zmienił zasady współpracy z firmą z Maniów. Rok temu Supersnow nie tylko produkował śnieg, ale też odpowiadał za rozłożenie go na buli, zeskoku i dojeździe. Tym razem rozłożenie śniegu wziął na siebie PZN, a dokładniej jego terenowy oddział - Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski. Wbrew temu, od momentu nieudanego pokrycia śniegiem skoczni, Pokrywka osobiście nadzoruje proces.

9 listopada wieczorem rozpocznie się rozścielanie zmagazynowanego śniegu po obiekcie. - Na 13 listopada skocznia będzie gotowa - zapewnia Pokrywka.

Kwalifikacje zaplanowano na 16 listopada, zatem reprezentacja Polski będzie mogła przez trzy dni potrenować.

Już rok temu Supersnow pokazał w Wiśle, że jest w stanie pokonać wysokiej temperatury. Firma z Podhala, dla spokoju panikujących organizatorów, naprodukowała tyle śniegu, że 800 metrów sześciennych trzeba było wywieźć na boisko piłkarskie w Wiśle.

Od kilku tygodni dwa agregaty produkują w Wiśle po 160 metrów sześciennych dziennie. Z powodu wyższych niż zwykle o tej porze roku temperatur dwa-trzy kubiki dziennie topnieją, te straty są jednak wkalkulowane.

Wedle długoterminowych prognoz, 9 listopada najwyższa temperatura ma spaść do 15 stopni Celsjusza (w nocy do sześciu), a 13 listopada, gdy obiekt ma być gotowy do skakania za dnie będzie 13 stopni, a nocą zero. Trzy dni później, czyli na kwalifikacje do PŚ za dnia będzie 9 stopni, a nocą - zero.

Michał Białoński