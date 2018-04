PZN powołał kadry narodowe na sezon 2018/2019

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zatwierdził w środę część kadr narodowych w narciarstwie klasycznym, alpejskim oraz dowolnym na sezon 2018/2019. Związek wzmocnił sztab kadry A skoczków narciarskich.

Kadra A skoczków narciarskich nie zmieniła się. Także w przyszłym sezonie tworzyć ją będą: Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane), Maciej Kot (AZS Zakopane), Piotr Żyła (WSS Wisła), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), Stefan Hula (KS Eve-nement Zakopane) oraz Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra).



Trener Stefan Horngacher skłonił władze związku do wzmocnienia sztabu kadry. Austriacki szkoleniowiec będzie miał do pomocy Grzegorza Sobczyka (asystent trenera głównego), Zbigniewa Klimowskiego (asystent trenera głównego, koordynator A i B), Michala Doleżala (trener techniczny, koordynacja sprzętowa A, B, Juniorów), Łukasza Gębalę (fizjoterapeuta) oraz dwóch serwisantów - Kacpra Skrobota i Macieja Kreczmera.

Osobami współpracującymi będą: dr Harald Pernitsch (konsultant naukowy - skoki A i B), Aleksander Winiarski (lekarz - skoki A, B, Juniorów), Jakub Kozel (fizjoterapeuta), Piotr Krężałek (biomechanik - skoki A, B, Juniorów), Matthias Prodinger (konsultant ds. sprzętu), Adam Małysz (dyrektor - skoki A, B, Juniorów, Kobiet + KN, konsultant Zarządu PZN), Paweł Witczak (IT, analiza video, logistyka - wszystkie kadry w skokach) oraz Jan Winkiel jako osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami.

Trenerem kadry B będzie Maciej Maciusiak, a tworzyć ją będą następujący zawodnicy: Tomasz Pilch (WSS Wisła), Bartosz Czyż (WSS Wisła), Paweł Wąsek (WSS Wisła), Klemens Murańka (TS Wisła Zakopane), Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła), Przemysław Kantyka (LKS Klimczok Bystra).

Widać więc, że kadra B została odmłodzona poprzez dołączenie do niej najlepszych juniorów: Pilcha, Wąska i Czyża.



Trenerem kadry juniorskiej będzie Wojciech Topór, którego asystentami będą Grzegorz Miętus i Piotr Fijas. W jej skład weszli zawodnicy: Kacper Juroszek (WSS Wisła), Karol Niemczyk (LKS Klimczok Bystra), Damian Skupień (TS Wisła Zakopane), Mateusz Gruszka (AZS Zakopane), Szymon Pawłowski (LKS Klimczok Bystra), Szymon Jojko (WSS Wisła) i Kacper Stosel (AZS Zakopane).

Nowym trenerem kadry juniorek został Marcin Bachleda, a pomagać mu będą Sławomir Hankus i Wojciech Tajner. Są w niej cztery zawodniczki: Kinga Rajda (SSR LZS Sokół Szczyrk), Anna Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice), Kamila Karpiel (AZS Zakopane) i Joanna Kil (AZS Zakopane).

Jeśli chodzi o kombinację norweską, to do Pawła Słowioka, Szczepana Kupczaka i Adama Cieślara dołączyli Paweł Twardosz oraz Wojciech Marusarz i będą mieli postawione etapowe zadania do realizacji, w razie ich niespełnienia mogą zostać skreśleni ze składu kadry. Zespół prowadzić będzie Danny Winkelmann, a jego asystentami będą Robert Mateja i Piotr Śliwka.

Maryna Gąsienica-Daniel jest naszą najlepszą narciarką alpejską i została objęta przez związek specjalną opieką.



Do kadry młodzieżowej mężczyzn w narciarstwie alpejskim planuje się powołanie trzech zawodników. Obecnie finalizują się rozmowy z Christianem Leitnerem jako trenerem głównym grupy. Pozostałe osoby do sztabu szkoleniowego oraz skład zawodniczy grupy zostanie podany i zatwierdzony po sfinalizowaniu rozmów z Austriakiem.



Zarząd PZN zdecydował o kontynuowaniu szkolenia sportowego Karoliny Riemen-Żerebeckiej, mimo ciężkich kontuzji, które zawodniczka odniosła w ciągu ostatniego roku. Zarząd PZN na bieżąco będzie monitorował postępy w treningu.



W biegach narciarskich zarząd PZN powołał dwie oddzielne kadry narodowe A kobiet i mężczyzn. W biegach kobiet planuje się powołanie od sześciu do ośmiu zawodniczek pod kierunkiem trenera głównego Aleksandra Wierietielnego oraz jego asystentki Justyny Kowalczyk. Skład osobowy zostanie podany do końca kwietnia.

W kadrze narodowej A mężczyzn planuje się powołanie od czterech do pięciu zawodników. Do prowadzenia tej grupy Zarząd PZN postanowił pozyskać trenera zagranicznego.



Pozostałe składy zawodnicze i sztaby szkoleniowe zostaną powołane do końca kwietnia.

