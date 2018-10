Skoki narciarskie. Dawid Kubacki realizuje podniebne marzenia

Już tylko miesiąc pozostał do startu karuzeli Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pomiędzy treningami przygotowawczymi do zimy, skoczkowie narciarscy znajdują też czas na rozwijanie swoich pasji. Dawid Kubacki najlepiej relaksuje się za sterami szybowca.

Dawid Kubacki to skoczek narciarski z ogromną pasją do latania. Swoje przywiązanie do szybowania nad ziemią realizuje nie tylko dzięki sportowej karierze, ale i lotnictwie. Reprezentant Polski interesuje się modelarstwem, ale można go również spotkać na nowotarskim lotnisku, skąd odbywa swoje podniebne podróże.

Nie od dziś Kubacki udostępnia dzięki mediom społecznościowym zdjęcia, na których chwali się swoimi zainteresowaniami. Skoczek samodzielnie buduje modele statków powietrznych sterowanych radiem. Marzy o licencji pilota szybowca i samodzielnych lotach.

Na lotnisku w Nowym Targu bywał już nie raz, a w poniedziałek udał się z wizytą nie na, ale nad Wielką Krokiew w Zakopanem. Podopieczni Stefana Horngachera mają jeszcze tylko miesiąc do rozpoczęcia nowego sezonu zimowego. 16 listopada powalczą bowiem w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince.