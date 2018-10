Skoki narciarskie. Walter Hofer zapowiada duże zmiany i... przechodzi na emeryturę

Szykują się poważne zmiany w skokach narciarskich. Personalne, ale nie tylko. Walter Hofer, wieloletni dyrektor Pucharu Świata, zapowiedział, że po sezonie 2019-2020 odejdzie ze stanowiska. Po niemal trzech dekadach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch nie odfrunął w pierwszej serii. Wideo Eurosport

"Sezon 2019/2020 będzie moim ostatnim w roli dyrektora Pucharu Świata. Nie jest to jednak moja decyzja, lecz kolej rzeczy uwarunkowana moim wiekiem. Ostatni sezon mojej przygody może być niesamowity, więc nie zamierzam się poddawać" - powiedział Austriak w rozmowie z serwisem skijumping.pl.

Reklama

Będą też zmiany w kalendarzu skoków. "Zamierzamy powrócić na zachodnią półkulę. W planach jest weekend w Stanach Zjednoczonych. Gdzie dokładnie? To nie jest jeszcze jasne. W grę wchodzą Iron Mountain, Lake Placid oraz Park City. W każdym razie, otrzymaliśmy aplikację od tamtejszej federacji. Największe szanse ma pierwsze z tych miast, ponieważ aktualnie trwa tam przebudowa" - stwierdził Hofer.



Jego zdaniem, "cykl Pucharu Świata chciałby zawitać też do jednego z piękniejszych miejsc, gdzie powstały skocznie narciarskie". "Mam tutaj na myśli Wschodnią Anatolię w Turcji i położone tam Erzurum. To nie tylko kandydat do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku, ale i arena, na której rozgrywano już kilka imprez rangi międzynarodowej. Turcy są gotowi, aby przyjąć nas w ramach Pucharu Świata".



"To może być najbardziej innowacyjny kalendarz od wielu lat, ale musimy poczekać na gotowość poszczególnych aren. Ogromnie cieszymy się z faktu, iż Puchar Świata jest bliski zatoczenia geograficznego kręgu. Już teraz jesteśmy dumni z powrotu skoków narciarskich na najwyższym poziomie do Europy Wschodniej, szczególnie do Rosji" - uważa dyrektor, uzasadniając tak poważne zmiany.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Żyła wskoczył na podium w Rasnovie. Wideo Eurosport



Z punktu widzenia polskich kibiców, najważniejsza zmiana dotyczy powrotu Zakopanego do cyklu Letniego Grand Prix. Imprezę zaplanowano na sierpień przyszłego roku. Dlaczego? - W tym roku Polska, w tym Zakopane, świętują 100-lecie odzyskania niepodległości, więc i my chcemy wrócić na Wielką Krokiew z konkursami Letniego Grand Prix - tłumaczy Hofer, który jest szefem Pucharu Świata od 1992 roku.