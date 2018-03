Stefan Horngacher podpisał umowę. Zmiany w polskich skokach

Trener reprezentacji Polski skoczków narciarskich Stefan Horngacher podpisał nową umowę z Polskim Związkiem Narciarskim, która będzie obowiązywała rok. Prezes PZN Apoloniusz Tajner poinformował, że na kolejny sezon powołane zostaną trzy grupy szkoleniowe.

Zdjęcie Stefan Horngacher i Kamil Stoch / Grzegorz Momot /PAP

W siedzibie PZN podsumowano w czwartek niezwykle udany sezon w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Już wcześniej było wiadomo, że twórca sukcesów Orłów Stefan Horngacher nadal będzie pracował z polską reprezentacją. Przynajmniej przez najbliższy rok, bo na taki okres czasu Austriak podpisał umowę.

Pod okiem Horngachera polscy skoczkowie dostarczyli nam mnóstwo radości podczas zakończonego niedawno sezonu. W roli głównej wystąpił Kamil Stoch. Podczas igrzysk olimpijskich Pjongczangu mistrz z Zębu zdobył trzeci w karierze indywidualny złoty medal olimpijski oraz brązowy w drużynie, w Oberstdorfie został wicemistrzem świata w lotach narciarskich, w tych samych zawodach stanął też z kolegami na trzecim stopniu podium.

Wygrał swój drugi Turniej Czterech Skoczni (także 2016/17), ale tym razem triumfując we wszystkich składających się na niego konkursach. Kolejne zwycięstwa to Willingen Five, rozgrywany po raz drugi w historii norweski Raw Air i pierwsza edycja turnieju Planica 7. Po raz drugi w karierze zdobył Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W nowy sezon polskie skoki wejdą z jedną istotną zmianą. Zostaną powołane trzy grupy szkoleniowe w skokach mężczyzn: kadra narodowa A, kadra narodowa B i kadra narodowa juniorów. Jak informuje PZN, na wniosek Horngachera i Adama Małysza dyrektora do spraw skoków i kombinacji norweskiej na trenera kadry B został zaproponowany Maciej Matusiak, a na szkoleniowca kadry juniorów Wojciech Topór. Obaj propozycję przyjęli.



Wyniki kadry B od dłuższego czasu są rysą na wizerunku polskich skoków narciarskich. Przed sezonem 2017/18 w roli trenera zaplecza Roberta Mateję zastąpił Radek Żidek. Oczekiwano, że Czech wprowadzi więcej dyscypliny, ale konkretnych efektów jego praca nie przyniosła. Doszło nawet do sytuacji, że podczas styczniowego Pucharu Świata w Zakopanem Polska wystawiła o jednego zawodnika mniej niż miała prawo, bo po prostu nie było kogo.

Zawodnicy z kadry B spisywali się tak słabo, że lepsi od nich okazywali się nawet juniorzy prowadzeni przez Maciusiaka. Najlepszym z nich był Tomasz Pilch. 17-letni siostrzeniec Adama Małysza odniósł dwa zwycięstwa w Pucharze Kontynentalnym, a raz był drugi. Zajął także czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów.

PŚ w skokach 2017/18 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 1443 pkt 2. Richard Freitag (Niemcy) 1070 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 985 4. Stefan Kraft (Austria) 881 5. Robert Johansson (Norwegia) 840 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 828 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 789 8. Andreas Stjernen (Norwegia) 665 9. Dawid Kubacki (Polska) 633 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 597 Zobacz pełną tabelę