Austriacki skoczek narciarski Thomas Diethart zakończył sportową karierę. Sensacyjny triumfator Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2013/2014 poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zdjęcie Thomas Diethart /AFP

"To koniec. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali zwłaszcza rodzinie, przyjaciołom, kolegom z drużyny, trenerom i moim sponsorom! Będę tęsknił za lataniem na nartach!" - napisał 26-latek.



Diethart sensacyjnie wygrał 62. Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2013/2014. W swojej karierze dwa razy wygrał zawody Pucharu Świata. Na igrzyskach olimpijskich w Soczi zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym.



W lutym 2016 roku Austriak miał poważny upadek podczas serii próbnej przed konkursem Pucharu Kontynentalnego w Brotterode. Diethart doznał wstrząśnienia mózgu, miał poobijane nerki i płuca, a także mocno poranioną twarz. Rehabilitacja trwała kilka miesięcy. Wrócił na skocznię, ale podczas przygotowań do sezonu 2017/2018 znów miał wypadek na skoczni. Tym razem w Ramsau. Wtedy najważniejszy dla niego był powrót do zdrowia, ale brał też pod uwagę zakończenie sportowej kariery. Jego przygoda ze skokami dobiegła końca o czym poinformował dziś.

Reklama

RK