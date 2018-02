Willingen znowu przyniesie szczęście Kamilowi Stochowi?

Dokładnie cztery lata temu zawodnik z Zębu wygrał w pięknym stylu oba konkursy na skoczni na Muehlenkopfschanze w niemieckiej Uplandii. Krótko potem został dwukrotnym mistrzem olimpijskim w Soczi. Teraz 30-letni Kamil Stoch znów pojechał do Willingen. Historia może się powtórzyć, bo za chwilę są igrzyska w Pjongczangu. W piątek o godz. 18 tylko w Eurosporcie 1 transmisja z kwalifikacji.

W poprzedni weekend Stoch startował w Zakopanem. To był dla niego raczej słodko-gorzki czas. Najpierw znakomicie prezentował się w kwalifikacjach i w konkursie drużynowym, gdy pobił rekord Wielkiej Krokwi. Reprezentacja Polski po raz pierwszy triumfowała pod Giewontem.

Ostatniego dnia zawodów zawodnik z Zębu miał jednak pecha do warunków atmosferycznych i popełnił błąd na progu. To spowodowało, że nie awansował do drugiej serii, a na dodatek stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Cztery lata temu nasz zawodnik dwa razy wygrywał w Willingen rywalizację o zwycięstwo z najlepszym wówczas niemieckim skoczkiem, a więc Severinem Freundem. Teraz tego rywala nie będzie. 29-latek cały czas nie może wrócić do zdrowia po kolejnej kontuzji.

Dlatego na Muehlenkopfschanze pasjonująco zapowiada się walka Polaka z innym Niemcem, liderem klasyfikacji Richardem Freitagiem.

- W Willingen jest przyjemna duża skocznia, która dobrze mi się kojarzy. Jeżeli warunki atmosferyczne będą równe dla wszystkich zawodników, to myślę, że to będą ciekawe zmagania. Wiem, co się stało cztery lata temu, ale przecież minęło już trochę czasu i teraz wszystko może być inaczej. Wspomnienia jednak oczywiście mam bardzo miłe - mówi Eurosportowi Stoch, który w Willingen był także najlepszy w 2015 roku.



- Ostatnie tygodnie były dla Kamila bardzo emocjonalne. Musi znaleźć jeszcze mentalną i fizyczną świeżość przed igrzyskami. Myślę, że na zmagania w Pjongczangu będzie w dobrej formie. W skokach narciarskich nigdy nie wiadomo, jak długo utrzyma się dobra forma. Oczywiście, ktoś może zaprezentować świetną dyspozycję. Stoch na pewno jest jednym z faworytów. Richard Freitag ma także bardzo dobry sezon. Znalazł sposób na skakanie i cały czas się poprawia. Podobnie jest z Andreasem Wellingerem. Ale pamiętajmy też o Dawidzie Kubackim i pozostałych Polakach. Dobry powinien być także Austriak Stefan Kraft i Daniel Andre Tande z Norwegii – twierdzi ekspert Eurosportu Martin Schmitt.

- Jeśli chodzi o rywalizację drużynową, to myślę, że Polacy będą w niej o wiele silniejsi niż podczas niedawnych mistrzostw świata w lotach. Nie sądzę, aby tak było w przypadku Słoweńców. Mocni będą na pewno Norwegowie, ale oni nie będą mogli wykorzystać atutów, które tak dobrze były widoczne na dużym obiekcie. Liczę, że o medal powalczą także moi rodacy – dodaje Schmitt, który pochodzi z Willingen i właśnie na tej skoczni w 2014 roku oficjalnie zakończył karierę.

W piątek kwalifikacje z Muehlenkopfschanze tylko w Eurosporcie 1. Początek o godzinie 18. W sobotę konkurs o godz. 16, a w niedzielę o 10. We wtorek nasza drużyna leci do Korei Południowej.

Krzysztof Srogosz