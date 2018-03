PŚ w skokach. Wiatr wyręczył rywali. Zaskakująco słaby skok Stocha. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie mogli pokonać go rywale, to do walki włączył się wiatr. Fatalne warunki atmosferyczny przeszkodziły Kamilowi Stochowi w drugiej serii konkursu indywidualnego w Oslo, przez co Polak wylądował na 119. metrze. Lider Pucharu Świata zakończył rywalizację dopiero na 6. pozycji.