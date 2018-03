Kamil Stoch nie przestaje zachwycać. Wygrał prolog w Trondheim. Wideo

On znów to zrobił. Najlepszy obecnie skoczek na świecie Kamil Stoch tym razem wygrał kwalifikacje do czwartkowego konkursu w Trondheim. Lider "Biało-Czerwonych" pofrunął na odległość 140 metrów, a rywale po raz kolejny oglądali jego plecy. "Rakieta z Zębu" powiększyła przewagę w Raw Air.