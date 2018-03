Maciej Kot o skoku kwalifikacyjnym na Letalnicy. Wideo

- Ten skok nie był zły, ale na skoczniach mamucich trzeba mieć troszkę wiatru pod nartami, by odlecieć. Jednak najważniejszą rzeczą było dostanie się do konkursu - mówi spod skoczni do lotów w Planicy Maciej Kot, który zajął w kwalifikacjach 15. miejsce, osiągając odległość 215,5 m.