MŚ w judo. Piąte miejsce Szwarnowieckiego w kat. do 81 kg

Damian Szwarnowiecki zajął piąte miejsce w kategorii do 81 kg podczas rozgrywanych w Baku mistrzostw świata w judo.

Zdjęcie Damian Szwarnowiecki /PAP/EPA

Polak wygrał trzy pojedynki eliminacyjne. W ćwierćfinale przegrał z Japończykiem Sotaro Fujiwarą, a w barażu pokonał przed czasem mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro Rosjanina Chasana Chałmurzajewa.

Reklama

W pojedynku o brąz Szwarnowiecki przegrał przed czasem z reprezentantem Turcji Vedatem Albayrakiem.

Złoto wywalczył Saeid Mollaei z Iranu, który w finale pokonał Fujiwarę.



W eliminacjach kobiecej kategorii do 63 kg odpadły Karolina Tałach i brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata Agata Ozdoba-Błach. Tytuł mistrzowski obroniła Francuzka Clarisse Agbegnenou po finałowym zwycięstwie nad Japonką Miku Tashiro.



W poniedziałek na tatami w stolicy Azerbejdżanu rywalizować będzie troje Polaków: Daria Pogorzelec w wadze do 70 kg oraz Rafał Kozłowski i Piotr Kuczera w kategorii do 90 kg.

Wyniki niedzielnych finałów:

63 kg kobiet

1. Clarisse Agbegnenou (Francja)

2. Miku Tashiro (Japonia)

3. Tina Trstenjak (Słowenia)

. Juul Franssen (Holandia)

81 kg mężczyzn

1. Saeid Mollaei (Iran)

2. Sotaro Fujiwara (Japonia)

3. Vedat Albayrak (Turcja)

. Alexander Wieczerzak (Niemcy)

5. Damian Szwarnowiecki (Polska)

. Dominic Ressel (Niemcy)