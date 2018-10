MŚ w zapasach. Skład reprezentacji Polski

Dziewiętnaście osób liczy reprezentacja Polski, która zaprezentuje się na matach w Budapeszcie w rywalizacji o medale zapaśniczych mistrzostw świata. Znajduje się w niej pięć kobiet, tyle samo przedstawicieli stylu wolnego oraz dziewięciu klasyków.

Jeden wolniak i pięciu zawodników stylu klasycznego to debiutanci. Impreza rozpocznie się 19, a zakończy 28 października.

W dotychczasowych startach w czempionacie globu polscy zapaśnicy zdobyli 82 medale, w tym 14 złotych, 38 srebrnych i 30 brązowych.

Z ubiegłorocznych mistrzostw w Paryżu przywieźli dwa srebrne i jeden brązowy. Wicemistrzami zostali Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) w wadze 66 kg w stylu klasycznym i jego kolega klubowy Magomedmurad Gadżijew startujący w wadze 65 kg wśród wolniaków. Brązowy krążek przypadł Roksanie Zasinie (ZTA Zgierz) w kategorii 53 kg.

"W reprezentacji kobiet mamy trzy zawodniczki plasujące się w czołówce światowego rankingu. Roksana Zasina jest jego liderką, natomiast Katarzyna Krawczyk plasuje się na trzecim, a Agnieszka Wieszczek-Kordus na czwartym miejscu. W stolicy Węgier wszystkie zostaną rozstawione. Trener Piotr Krajewski planował start sześciu zawodniczek, bo tyle miejsc gwarantował mu regulamin zawodów. Jednakże Daria Osocka startująca w wadze 76 kg, która powróciła do szkolenia w lipcu, nie spisała się wystarczająco dobrze w Poland Open i zawodach w Rumunii i w efekcie drużyna liczy pięć zawodniczek" - powiedział dyrektor wyszkolenia w Polskim Związku Zapaśniczym Marek Wałachowski.

W Budapeszcie nie wystąpi z powodu kontuzji jedna z najlepszych polskich zapaśniczek, brązowa medalista olimpijska z Rio de Janeiro w 2016 roku Monika Michalik.

W tegorocznych mistrzostwach Europy w Kaspijsku startowało pięciu polskich wolniaków i tylu podopiecznych trenera Jusupa Abdusałamowa może pojechać do Budapesztu. Liderem ekipy jest ubiegłoroczny srebrny medalista Gadżijew. O czołowe lokaty powinni powalczyć także Zbigniew Baranowski i Robert Baran.

"Miano lidera klasyków należy się słusznie debiutującemu w mistrzostwach Geworgowi Sahakjanowi. Wygrał bowiem dwa silnie obsadzone turnieje Grand Prix Niemiec oraz Memoriał Władysława Pytlasińskiego, a ponadto w finale mistrzostw kraju pokonał w finale Mateusza Bernatka" - dodał Wałachowski.

Pełen optymizmu przed startami w Laszlo Papp Arenie jest także prezes zapaśniczej centrali Andrzej Supron.

"Jedziemy w najsilniejszych składach. Gadżijew i Baranowski powinni wejść w strefę medalową. Ciekawy jest skład kobiet, Wieszczek-Kordus ma ogromne doświadczenie, podobnie jak wicemistrzyni świata Matkowska. Obie ostatnio startowały z powodzeniem. To samo odnosi się do "brązowej" sprzed roku Zasiny. Krawczyk potrafi wygrywać z najlepszymi. Jak szczęście dopisze w losowaniu, to i ona może mieć udane mistrzostwa" - powiedział Supron.

Jego zdaniem klasyk Roman Pacurkowski, który startuje kategorię wyżej, potrafi zaskoczyć najlepszych. Także Tadeusz Michalik jest w stanie przebić się do czołówki, podobnie jak Przemysław Piątek, doświadczony Michał Tracz czy też Marcin Olejniczak. Występujący w najcięższej kategorii 130 kg Rafał Krajewski waży 20 kg mniej, a to jednak ogromna różnica w konfrontacji z rywalami - uważa multimedalista najważniejszych imprez, a dziś prezes Polskiego Związku Zapaśniczego.

Kobiety trenują w fińskim Kuortane, skąd 20 października odlecą do stolicy Węgier. Klasycy przechodzą ostatni szlif formy w Poznaniu. Do Budapesztu udadzą się 24 października. Wolniacy po zgrupowaniu w obsadzie międzynarodowej w Szczyrku na mistrzostwa ruszają w piątek.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Budapeszcie:

kobiety

Iwona Matkowska (WZS WKS Grunwald Poznań/50 kg) Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm/53 kg) Roksana Zasina (ZTA Zgierz/55 kg) Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza/57 kg) Agnieszka Wieszczek-Kordus (WZS WKS Grunwald Poznań/72 kg)

mężczyźni

styl wolny

Magomedmurad Gadżijew (AKS Madej Wrestling Piotrków Trybunalski/65 kg) Andrzej Sokalski (ZKS Slavia Ruda Śląska/74 kg) Zbigniew Baranowski (AKS Białogard/86 kg) Sebastian Jezierzańskski (LKS Dąb Brzeźnica/92 kg) - debiutant Robert Baran (LKS Ceramik Krotoszyn/125 kg)

styl klasyczny

Przemysław Piątek (RCSZ Olimpijczyk Radom/60 kg) - debiutant Michał Tracz (WKS Śląsk Wrocław/63 kg) Geworg Sahakjan (Cartusia Kartuzy/67 kg) - debiutant Roman Pacurkowski (AZS AWF Warszawa/72 kg) - debiutant Iwan Nylypiuk (AZS AWF Warszawa/77 kg) - debiutant Edgar Babajan (Sobieski Poznań/82 kg) Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań/87 kg) Marcin Olejniczak (Sobieski Poznań/97 kg) Rafał Krajewski (SSA Legia 1926 Warszawa/130 kg) - debiutant

Program mistrzostw:

20.10 (sobota) - półfinały wag: 61, 74, 86 i 125 kg (styl wolny)

21.10 (niedziela) - repesaże: 61, 74, 86 i 125 kg, ceremonia otwarcia, półfinały wag: 57, 65, 79 i 92 kg oraz finały 61, 74, 86 i 125 kg mężczyzn (wolny)

22.10 (poniedziałek) - repesaże 57, 65, 79 i 92 kg, półfinały 70 i 97 kg mężczyzn (wolny) i finały 57, 65, 79 i 92 kg mężczyzn (wolny)

23.10 (wtorek) - repesaże i finały 70 i 97 kg mężczyzn (wolny) oraz repesaże i finały 55 i 59 kg kobiet

24.10 (środa) - repesaże 65, 68, 72 i 76 kg kobiet, półfinały 50, 53, 57 i 62 kg (kobiety) oraz finały 65, 68, 72 i 76 kg kobiet

25.10 (czwartek) - repesaże 50, 53, 57 i 62 kg (kobiety), półfinały 55, 63, 72 i 82 kg mężczyzn (klasycy) oraz finały 50, 53, 57 i 62 kg (kobiety)

26.10 (piątek) - repesaże 55, 63, 72 i 82 kg (klasycy), półfinały 60, 67 i 87 kg (klasycy) i finały 55, 63, 72 i 82 kg (klasycy)

27.10 (sobota) - repesaże 60, 67 i 87 kg (klasycy), półfinały 77, 97 i 130 kg (klasycy) i finały 60,67 i 87 kg (klasycy)

28.10 (niedziela) - repesaże i finały 77, 97 i 130 kg (klasycy)